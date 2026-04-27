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Les Halles de Lyon Paul Bocuse, troisième meilleur marché au monde selon ce classement

  • par C.M.

    • Le magazine Food & Wine classe les Halles de Lyon Paul Bocuse à la troisième place des meilleurs marchés au monde.

    Lyon, encore et toujours capitale de la gastronomie. Dans un classement publié le 8 avril dernier par le magazine Food & Wine, les Halles de Lyon Paul Bocuse seraient l’un des meilleurs marchés du monde. Ouvertes en 1859, les Halles arrivent en effet à la troisième place, derrière le marché Chatuchak de Bangkok et le très célèbre Borough Market à Londres.

    "Avec ses 56 stands, les Halles de Lyon Paul Bocuse mettent l'accent sur la qualité et la tradition, ce qui les rend tout aussi appréciées des chefs, des cuisiniers amateurs locaux et des visiteurs", souligne le magazine, ventant par ailleurs la qualité des produits sur place comme les huîtres de l’Atlantique ou ceux de la Mère Brazier.

    La France est une nouvelle fois représentée dans le classement, à la 5e place cette fois-ci, avec le marché couvert des Enfants Rouges de Paris.

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