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18/07/2024 Vivez l’été « Lecture sous les arbres » au Parc de la Commune de Paris » ©Lucas Frangella/Ville de Villeurbanne

À Villeurbanne, lectures, sports et jardinage : que faire pendant la semaine du 10 au 16 août ?

  • par La Rédaction

    • Activités sportives, ateliers jardinage, lectures en plein air ou encore espace aqualudique : la Ville de Villeurbanne poursuit son programme estival "Vivez l'été" avec de nombreux rendez-vous gratuits ou accessibles à petits prix.

    Villeurbanne poursuit son programme estival "Vivez l'été" avec une nouvelle série d'animations proposées du 10 au 16 août. Au parc de la Commune-de-Paris, le Village des sports reste ouvert jusqu'au 21 août et invite petits et grands à découvrir des disciplines originales comme le Kin-Ball ou le tchoukball, mais aussi des ateliers de danse urbaine et des animations autour de la culture coréenne.

    Les plus jeunes pourront également profiter de l'espace aqualudique du centre nautique Étienne-Gagnaire, ouvert les mercredis et dimanches matin, avec jeux aquatiques et toboggans.

    Au programme également : un atelier pour apprendre à végétaliser son balcon à l'Îlot Vert, une séance de "Lectures sous les arbres" organisée le mercredi 12 août au parc Jacob-Hugentobler, ainsi qu'un parcours artistique à travers les vitrines de plusieurs commerces des Gratte-Ciel, où sont exposées des œuvres issues de l'artothèque de la Maison du Livre, de l'Image et du Son. Plusieurs animations sont gratuites, certaines nécessitent une inscription préalable.

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