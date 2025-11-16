Actualité
Adèle Haenel dans « Voir clair avec Monique Wittig » © Karen Paulina Biswell

Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Pour sa cinquième édition, le Festiv.iel pose ses valises au Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon du jeudi 13 au samedi 29 novembre. L'occasion d'y retrouver des figures du féminisme, telles que Adèle Haenel, Ovidie, Titiou Lecoq ou encore Rébecca Chaillon autour de soirées, ateliers, rencontres et projections.

    Depuis le jeudi 13 novembre et ce jusqu'au samedi 29 novembre, le Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon, accueille la cinquième édition de Festiv.iel, un festival engagé, singulier et politique dédié au féminisme inclusif, aux cultures queer ainsi qu'aux questions de genre et de sexualité. Au cours de ces deux semaines, six spectacles audacieux seront proposés, mêlant théâtre, conférences, lectures, projections et performances.

    Lire aussi : Rentrée culturelle : au Théâtre de la Croix-Rousse, iel et nous

    Cette année, des personnalités telles qu'Adèle Haenel, Rébecca Chaillon, Titiou Lecoq ou Ovidie signeront des créations qui interrogent les normes sociales et à questionner les rapports de pouvoir.

    5 000 spectateurs en 2024

    Au-delà de la scène, Festiv.iel déploie un riche tissu d'activités. Karaoké féministe, ateliers de réécriture, tables rondes ou encore soirées festives. Ces rendez-vous, tant sérieux que chaleureux, tissent un espace inclusif où chaque personne est invitée à débattre et célébrer. Le festival s'achèvera le samedi 29 novembre au Lavoir Public, dans le 1er arrondissement de Lyon, par un drag show et un DJ set. L'année passée, le festival avait accueilli pas moins de 5 000 spectateurs sur les 15 jours de festivités.

    Plus d'informations ici.

    à lire également
    Berges du Rhône à Lyon
    Les températures chutent pour la semaine à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : plusieurs travaux vont perturber les routes la semaine prochaine 16/11/25
    Berges du Rhône à Lyon
    Les températures chutent pour la semaine à Lyon 16/11/25
    Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon 16/11/25
    13 interpellations et 3,5 kg de résine de cannabis saisis dans une grande opération de police à Meyzieu 16/11/25
    voiture police faits-divers
    Un homme poignardé à Perrache ce vendredi 16/11/25
    d'heure en heure
    Une boulangerie du 7e arrondissement fermée pour manque d'hygiène 16/11/25
    Haute-Savoie : le Monopoly Annecy débarque le 20 novembre 16/11/25
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés 16/11/25
    Littérature : Frédéric Andrei, au carrefour de tous les dangers 16/11/25
    Une personne interpellée après un braquage à Vénissieux 16/11/25
    Le groupe Urgo investit 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire 16/11/25
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Pluie-inondation : trois départements en vigilance orange dans la région 16/11/25
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air est bonne ce dimanche 16/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut