Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon

Pour sa cinquième édition, le Festiv.iel pose ses valises au Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon du jeudi 13 au samedi 29 novembre. L'occasion d'y retrouver des figures du féminisme, telles que Adèle Haenel, Ovidie, Titiou Lecoq ou encore Rébecca Chaillon autour de soirées, ateliers, rencontres et projections.

Depuis le jeudi 13 novembre et ce jusqu'au samedi 29 novembre, le Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon, accueille la cinquième édition de Festiv.iel, un festival engagé, singulier et politique dédié au féminisme inclusif, aux cultures queer ainsi qu'aux questions de genre et de sexualité. Au cours de ces deux semaines, six spectacles audacieux seront proposés, mêlant théâtre, conférences, lectures, projections et performances.

Cette année, des personnalités telles qu'Adèle Haenel, Rébecca Chaillon, Titiou Lecoq ou Ovidie signeront des créations qui interrogent les normes sociales et à questionner les rapports de pouvoir.

5 000 spectateurs en 2024

Au-delà de la scène, Festiv.iel déploie un riche tissu d'activités. Karaoké féministe, ateliers de réécriture, tables rondes ou encore soirées festives. Ces rendez-vous, tant sérieux que chaleureux, tissent un espace inclusif où chaque personne est invitée à débattre et célébrer. Le festival s'achèvera le samedi 29 novembre au Lavoir Public, dans le 1er arrondissement de Lyon, par un drag show et un DJ set. L'année passée, le festival avait accueilli pas moins de 5 000 spectateurs sur les 15 jours de festivités.

Plus d'informations ici.