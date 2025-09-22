Rentrée culturelle : au Théâtre de la Croix-Rousse, iel et nous

Voici déjà la quatrième saison concoctée par la Franco-Américaine Courtney Geraghty qui trace une ligne théâtrale résolument tournée vers l’inclusivité et les questions LGBT.

La saison dernière s’est terminée en apothéose sur le parvis de la place de la Croix-Rousse où un chapiteau accueillait le Cirque Queer. Chaque soir, des gens sur liste attendaient de pouvoir y entrer.

Cette nouvelle saison fait encore la part belle à ces sujets avec notamment le renforcement du Festiv·iel qui avait rassemblé 5 000 personnes en novembre 2024.

La Gouineraie avec Rébecca Chaillon © Marikel Lahana

Cette année, de grands noms de la scène contemporaine y viendront comme Rébecca Chaillon pour sa performance La Gouineraie (les 19 et 20 novembre) dans le hall du théâtre. Adèle Haenel, qui a définitivement abandonné le cinéma pour le théâtre, sera dans Voir clair avec Monique Wittig (le 25 novembre) et le roman d’Ovidie, La Chair est triste hélas, sera incarné par Anna Mouglalis (28 et 29 novembre).

Plus tard dans la saison, c’est Virginie Despentes qui présentera Romancero Queer (du 17 au 21 mars), plus solide que son ballon d’essai, Woke.

Mais le théâtre de la Croix-Rousse sait aussi se pencher sur d’autres thématiques comme celle de l’héritage dans La Terre (du 10 au 13 décembre) qu’Anne Barbot, ancienne comédienne de Julie Deliquet, adapte du quinzième volume de la série des Rougon-Macquartde Zola.

Autre classique mais cette fois-ci de la scène théâtrale actuelle : By Heart (du 27 au 31 janvier). Cette pièce imaginée, mise scène et arbitrée par Tiago Rodrigues consiste à convier chaque soir dix personnes du public sur le plateau pour apprendre un poème par cœur (“by heart”) sous la houlette du directeur du Festival d’Avignon, qui signe là un troublant hommage à sa grand-mère devenue aveugle. L’oralité devient alors une résistance à l’oubli.

Enfin quelques artistes fidèles du théâtre retrouveront la direction du plateau du 4e arrondissement dans les prochains mois et notamment le Cabaret de Madame Arthur (du 16 au 20 décembre) pour une version comprenant toujours Céline Dion et Aya Nakamura mais aussi et surtout les classiques BO des films Disney. Reviendront plus tard, au printemps, les habitués Éva Doumbia et Mohamed El Khatib.

https://www.croix-rousse.com