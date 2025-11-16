Météo
Berges du Rhône à Lyon
Berges du Rhône à Lyon durant l’hiver (photo d’illustration)

Les températures chutent pour la semaine à Lyon

  • par Claire Martinez

    • La semaine qui arrive s'annonce plus fraîche que les précédentes, à Lyon et sa métropole. Les températures devraient chuter et atteindre les 7 degrés jeudi 20 et vendredi 21 novembre dans l'après-midi.

    Le temps clément n'aura duré qu'un temps. Retour vers les normales saisonnières dès ce lundi 17 novembre à Lyon et sa métropole, avec "une nouvelle perturbation essentiellement en Rhône-Alpes avec des pluies modérées voire assez soutenues sur les Alpes, où la neige s'invitera autour des 1000m à peine en fin de journée", indique Stéphane Nedeljkovitch, météorologue pour Météo News. Alors que ce dimanche les températures affichaient 5 degrés au dessus des normales de saison, les Lyonnais devront sortir les gants et les bonnets demain, avec 12 degrés le matin et seulement 9 degrés pour l'après-midi.

    Des gelées et de la neige dans le Rhône

    La suite de la semaine s'annonce tout aussi froide. Dès mercredi 19 novembre, des premières gelées sont attendues dans la matinée, avec -2 degrés selon Météo News, et se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine. Le mercure ne devrait pas dépasser les 8 degrés l'après-midi tout au long de la semaine, soit 3 à 4 degrés en dessous des normales.

    A partir du jeudi 20 novembre, la pluie s'invitera dans tout le Rhône, avec une maximale à 5 degrés. De la neige pourrait même tomber sur les hauteurs du département. La métropole de Lyon ne devrait cependant pas être concernée en raison de sa basse altitude.

    à lire également
    Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi frais et humide à Lyon, seulement 12 degrés attendus 07:12
    "La PMI est un service public gratuit, essentiel pour les jeunes parents" défend Lucie Vacher (Métropole de Lyon) 07:00
    Rhône : plusieurs travaux vont perturber les routes la semaine prochaine 16/11/25
    Berges du Rhône à Lyon
    Les températures chutent pour la semaine à Lyon 16/11/25
    Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon 16/11/25
    d'heure en heure
    13 interpellations et 3,5 kg de résine de cannabis saisis dans une grande opération de police à Meyzieu 16/11/25
    voiture police faits-divers
    Un homme poignardé à Perrache ce vendredi 16/11/25
    Une boulangerie du 7e arrondissement fermée pour manque d'hygiène 16/11/25
    Haute-Savoie : le Monopoly Annecy débarque le 20 novembre 16/11/25
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés 16/11/25
    Littérature : Frédéric Andrei, au carrefour de tous les dangers 16/11/25
    Une personne interpellée après un braquage à Vénissieux 16/11/25
    Le groupe Urgo investit 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire 16/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut