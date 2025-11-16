Les températures chutent pour la semaine à Lyon

La semaine qui arrive s'annonce plus fraîche que les précédentes, à Lyon et sa métropole. Les températures devraient chuter et atteindre les 7 degrés jeudi 20 et vendredi 21 novembre dans l'après-midi.

Le temps clément n'aura duré qu'un temps. Retour vers les normales saisonnières dès ce lundi 17 novembre à Lyon et sa métropole, avec "une nouvelle perturbation essentiellement en Rhône-Alpes avec des pluies modérées voire assez soutenues sur les Alpes, où la neige s'invitera autour des 1000m à peine en fin de journée", indique Stéphane Nedeljkovitch, météorologue pour Météo News. Alors que ce dimanche les températures affichaient 5 degrés au dessus des normales de saison, les Lyonnais devront sortir les gants et les bonnets demain, avec 12 degrés le matin et seulement 9 degrés pour l'après-midi.

Des gelées et de la neige dans le Rhône

La suite de la semaine s'annonce tout aussi froide. Dès mercredi 19 novembre, des premières gelées sont attendues dans la matinée, avec -2 degrés selon Météo News, et se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine. Le mercure ne devrait pas dépasser les 8 degrés l'après-midi tout au long de la semaine, soit 3 à 4 degrés en dessous des normales.

A partir du jeudi 20 novembre, la pluie s'invitera dans tout le Rhône, avec une maximale à 5 degrés. De la neige pourrait même tomber sur les hauteurs du département. La métropole de Lyon ne devrait cependant pas être concernée en raison de sa basse altitude.