Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux crûes

Météo France place le Rhône, l'Isère et l'Ain en vigilance orange face au risque de crues. Ces deux derniers sont également placés en vigilance jaune pour pluies et inondations.

Le Rhône est placé en vigilance orange pour crues face aux importantes intempéries qui vont toucher le département dans la soirée indique Météo France. Hier, Vigicrue a placé la Saône en vigilance jaune face au risque de crues.

Vigilance crûes dans le Rhône et à Lyon.

L’Isère et l’Ain en vigilance jaune pluies et inondations

En plus du Rhône, l’Isère et l’Ain sont également placés en vigilance orange pour risque de crues, mais également pour risque de pluies et inondations. "Des pluies régulières et par moment modérées se poursuivent jusqu'en début de nuit prochaine. D'importants cumuls, de l'ordre de 70 à 100 mm", détaille Météo France.

"Suite aux pluies des derniers jours sur l’amont du bassin, la Saône à Lyon devrait atteindre les niveaux de premiers débordements et dommages localisés en matinée de mercredi", explique Vigicrues.