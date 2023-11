Extrême droite : sept élus du Rhône demandent des comptes à Darmanin

Après l'attaque d'un local associatif par des militants d'extrême droite, sept élus du Rhône exhortent Gérald Darmanin à agir pour faire fermer leurs lieux de rassemblement.

Alors que l'extrême droite lyonnaise s'est de nouveau faite remarquer samedi soir en attaquant le local associatif "La Maison des passages" dans le 5e arrondissement de Lyon où se tenait une conférence sur la Palestine, six élus de gauche et un député de la majorité du Rhône exhortent Gérald Darmanin à agir contre les groupuscules violents de la capitale des Gaules.

Lire aussi : Un militant d’ultra-droite placé en détention après l’attaque d'une conférence sur la Palestine à Lyon

"Monsieur le ministre, où en sont vos investigations ?"

Après les incidents survenus dans le parcage de l'OL lors du match au reporté au stade Vélodrome, Thomas Rudigoz, député Renaissance du Rhône, avait écrit un courrier à Gerald Darmanin pointant du doigt le groupuscule "Mezza Lyon" dont certains membres avaient été aperçu faisant des saluts nazis et mimant le singe en direction des supporters marseillais. Dans un communiqué diffusé ce mardi, le député rappelle par ailleurs avoir demandé la dissolution des Remparts, ainsi que de son bar associatif situé montée du Change, "La Traboule" dès novembre 2022, puis février 2023.

Un militant d'extrême droite en détention après l'attaque de samedi

Revendiquée sur les canaux d'extrême droite par le groupe informel "Guignol Squad", l'attaque de samedi soir a fait sept blessés selon le parquet de Lyon qui précise par ailleurs qu'une personne se trouvait toujours à l'hôpital ce lundi, après avoir reçu une ITT de 45 jours. Le seul individu interpellé était équipé d'une batte de baseball et d'un poing américain. Il a été placé en détention provisoire.

Une demande appuyée par six élus EELV et LFI du Rhône qui ont écrit au ministre de l'Intérieur, qui dénoncent "l'impunité de groupuscules d'extrême droite". A l'instar de Thomas Rudigoz, Marie-Charlotte Garin, Gabriel Amard, Idir Boumertit, Thomas Dossus, Hubert Julien-Laferrière et Raymonde Poncet-Monge s'interrogent sur l'avancée des investigations pouvant mener à une dissolution : "[Vous] affirmiez en mars 2023 avoir 'une attention constante' et 'un examen minutieux de leurs agissements' [...] Monsieur le ministre, où en sont vos investigations ?"

Les six élus demandent également la fermeture de l'Agogée, un club de box dans lequel s'entraînent les militants. "Nous vous demandons une fois de plus, Monsieur le ministre, votre plan d'action ainsi que les informations dont vous disposez sur ces groupuscules d'extrême droite", concluent les élus.

Lire aussi : Un concert de rock néonazi organisé ce week-end en Rhône-Alpes