Si le Rhône a été épargné ce samedi, sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance ce samedi, dont deux en vigilance orange pour neige et verglas.

Ce samedi 8 février, l'Ardèche et la Haute-Loire sont en vigilance orange pour neige et verglas, indique Météo France. L’épisode cévenol neigeux, qui a commencé dans la nuit, devrait durer jusqu’à 21 heures. Des chutes de neige importantes sont relevées, avec des cumuls atteignant 50 à 80 cm au-dessus de 1.200 mètres et 20 cm dès 800 mètres d’altitude. Le vent, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h, accentue les accumulations de neige et la formation de congères, compliquant les conditions de circulation.

Pour samedi 08 février 2025 :

🟠 5 départements en Vigilance orange



Pour dimanche 09 février 2025 :

🟠 1 département en Vigilance orange



Dans le reste de la région, la Loire, la Drôme, l’Isère et le Puy-de-Dôme sont en vigilance jaune pour neige et verglas. La Savoie, de son côté, est placée en vigilance jaune en raison du risque d’avalanches et de vents forts. La limite pluie-neige a progressivement baissé dans la nuit, atteignant 400 à 600 mètres par endroits.

