Le Rhône et 41 autres départements en vigilance orange canicule ce dimanche

  • par LC

    • Météo France a placé ce dimanche le Rhône et plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour canicule. Après les 40 °C atteints samedi à Lyon, les températures resteront très élevées, avec un maximum attendu autour de 35 °C en fin d’après-midi.

    Sur la carte publiée ce matin, une large bande sud du pays est en orange, signe d’un risque important lié aux fortes chaleurs. Dans la région, outre le Rhône, la Loire, l’Ain, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés. Dès le début de la matinée, Lyon affichait déjà 24 °C sous un soleil éclatant, laissant présager une journée encore lourde.

    Cet après-midi, les températures dépasseront les 30 °C dès la fin de matinée et atteindront 35 °C entre 17 h et 18 h. Même en soirée, le mercure restera au-dessus des 30 °C, avec seulement une légère baisse prévue dans la nuit. Les autorités rappellent les consignes de prudence : s’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes et se protéger efficacement du soleil.

    La vigilance va se poursuivre

    Lundi 11 août, la vigilance orange sera élargie à 46 départements ainsi qu’à l’Andorre, preuve que l’épisode caniculaire se poursuit sur une grande partie du territoire malgré une légère baisse des températures prévue dans le Rhône

