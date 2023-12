John Textor, président de l’Olympique Lyonnais. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans une interview accordée à nos confrères du Monde, John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais a balayé l'actualité autour du club. L'Américain est revenu sur les transferts de Castello Lukeba et de Bradley Barcola cet été.

L'Olympique Lyonnais est toujours dernier de Ligue 1 et c'est son président et propriétaire qui occupe ces dernières heures la scène médiatique. Dans une interview accordée à nos confrères du Monde, John Textor a balayé toute l'actualité autour du club qu'il a racheté il y a tout juste un an. Président de l'OL depuis mai dernier après avoir écarté Jean-Michel Aulas, l'homme d'affaire américain a regretté sa décision de maintenir Laurent Blanc sur le banc du club rhodanien cet été. "Avec du recul, ma principale erreur est de n'avoir pas changé d'encadrement dès cet été" a expliqué le président d'un club qui a déjà connu quatre coachs depuis le coup d'envoi de la saison 2023/2024.

"Les joueurs faisaient preuve de manque d’ambition"

John Textor, propriétaire de l'OL

"Laurent Blanc est un homme formidable, il a toujours été très agréable avec moi, mais il m’a envoyé cet été des signaux que j’aurais dû mieux interpréter" poursuit-il, détaillant ensuite sa pensée : "Les joueurs faisaient preuve de manque d’ambition, de travail et de préparation physique. Au bout de cinq ou six matchs, je voyais une équipe qui ne voulait simplement pas jouer, des joueurs qui n’étaient pas en forme, qui ne travaillaient ni à l’entraînement ni en match. Je regarde 250 matchs par an, je vois des joueurs, je vois des données, je sais reconnaître l’ambition."

John Textor a également répondu aux critiques adressées par certains groupes de supporters à son encontre. Ces derniers avaient dénoncé il y a quelques semaines l'absence du président de l'OL à Lyon au moment où le club s'embourbait au fin fond du classement de Ligue 1. Mais le Floridien de 58 ans n'a pas semblé touché par ces critiques. "A Lyon, je circule souvent en trottinette et je croise des supporters qui me disent : « Continuez ! » Cela prend beaucoup de temps de faire comprendre au public qui vous êtes, de dépasser les préjugés. En France, je suis d’abord perçu comme un capitaliste américain, puis comme un Américain et, enfin, comme une personne."

Textor confirme avoir reçu une offre d'Aulas pour la LDLC Arena

Revenant aussi sur les transferts de Castello Lukeba à Leipzig et de Bradley Barcola au PSG, deux départs qui avaient eu lieu dans les dernières heures du mercato cet été, John Textor n'a pas hésité à charger ses anciens joueurs, formés au club. Il raconte : "Quand j’ai demandé à Castello Lukeba pourquoi il voulait partir, il m’a dit qu’il avait suffisamment donné à son club formateur. Il voyait l’OL seulement comme un club formateur. Bradley Barcola aussi. Ce n’est pas ce que je veux voir dans un vestiaire. Je veux des joueurs qui viennent gagner des titres."

Enfin, le propriétaire de l'OL a confirmé avoir reçu une offre de Jean-Michel Aulas pour le rachat de la LDLC Arena. "Nous voulons consacrer notre argent au foot, pas au basket ou à la musique" a rappelé Textor, qui espère pouvoir récupérer 180 millions d'euros dans la vente de la salle multifonction de Décines. Des millions d'euros qui pourraient servir dans les prochains mois au club lyonnais à se renforcer.

Toujours dernier de Ligue 1 malgré une victoire, la première de la saison à domicile, décrochée le weekend dernier face à Toulouse, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette se déplacent ce vendredi à Monaco. Ils accueilleront ensuite Nantes mercredi au Groupama Stadium pour ce qui sera leur dernier match de l'année.