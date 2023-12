Une première garde à vue après l’agression filmée d’une ado à Lyon

Au lendemain de la diffusion sur X d’une vidéo ultra-violente de l’agression d’une adolescente lyonnaise remontant au 10 octobre, une jeune fille a été placée en garde à vue vendredi 15 décembre.

Jeudi 14 décembre, en fin d’après-midi, une vidéo ultra-violente montrant le passage à tabac d’une jeune fille par deux autres adolescentes est subitement apparue sur le réseau social X sous le #Lyon. D’après le post originel diffusé sur le compte "1 000 façons de mourir", la vidéo aurait été filmée dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce vendredi matin les autorités confirment que la vidéo a bien été tournée à Lyon, sans en préciser la localisation.

Une adolescente interpellée

Contacté par Lyon Capitale, le parquet de Lyon précise que les faits "ont été commis le 10 octobre 2023". Dans la foulée, la victime rouée de coups, qui serait âgée de 13 ans selon nos confrères de BFM Lyon, avait déposé plainte, avant de recevoir une incapacité totale de travail (ITT) d'un jour. De source judiciaire, on ajoute que dans le cadre de l’enquête ouverte et confiée à la DDSP du Rhône pour "violences aggravées et menaces de mort réitérées", une "adolescente suspectée d’avoir participé à ces faits a été placée en garde à vue" ce vendredi. Les investigations se poursuivent pour identifier les autres personnes présentent sur la vidéo et les circonstances dans lesquelles est survenue l’agression.

Sur cette la vidéo de 50 secondes, on peut voir une première adolescente porter plusieurs coups au visage de la victime, avant qu’une seconde jeune fille ne prenne le relais en lui infligeant des coups de genou au visage ou encore des coups de poing. Des sanglots dans la voix, la victime les implore d’arrêter pendant plusieurs secondes, en vain. Selon le compte "1 000 façons de mourir", il existerait d’autres vidéos plus violentes de la scène sur la messagerie cryptée Telegram. Nous avons tenté d’accéder au canal de diffusion privé évoqué par le compte pour nous en assurer, sans succès.

https://t.co/EdLfCNXU1q — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 14, 2023

Toujours visible sur X ce vendredi matin la vidéo a été signalée de nombreuses fois à la plateforme Pharos, un site du gouvernement français pour signaler des contenus et comportements en ligne illicites, comme des violences, la mise en danger de personnes ou encore des menaces. Depuis jeudi soir, la préfecture du Rhône et la police nationale demandent aux internautes de ne plus la partager.