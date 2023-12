L'OL et Aulas signent un accord qui met fin aux poursuites contre John Textor

Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la présentation du président américain en juin 2022. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique lyonnais a annoncé dans un communiqué qu'un accord financier avait été trouvé avec Jean-Michel Aulas. Ce dernier avait attaqué en justice son successeur, John Textor.

C'est sans doute la fin d'une guéguerre interne entre les deux derniers présidents de l'Olympique Lyonnais, et peut-être le retour à un peu plus de calme autour de l'actuel dernier de Ligue 1. Dans un communiqué de presse, le club rhodanien a annoncé lundi soir qu'un accord financier avait été trouvé pour le rachat des actions de l'ancien président du club Jean-Michel Aulas. L'homme fort de l'OL pendant plus de 35 ans avait intenté des actions en justice contre son successeur, l'Américain John Textor.

Cet accord financier, entériné par le conseil d'administration d'OL Groupe, et qui prévoit le rachat du tiers des actions encore détenues par Holnest, la holding familiale de JMA, met fin aux poursuites et procédures en cours "entre Holnest, Monsieur Jean-Michel Aulas et OL Groupe" précise le communiqué.

"Merci à John de m'avoir tendu la main"

Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique Lyonnais

"Merci à John de m'avoir tendu la main pour unir nos efforts pour un OL qui en a besoin mais qui va revenir. Toutes les procédures juridiques sont arrêtées et l'accord initial du 8 mai sera respecté. Mon engagement vers la FFF et le foot féminin sera total. Merci", a réagi l'ancien propriétaire lyonnais. Aulas et Textor avaient été aperçus ensemble sur la pelouse en marge du match remporté par l'OL face à Toulouse dimanche au Groupama Stadium. C'était la première fois depuis des mois que les deux hommes apparaissaient ensemble.

Deux matchs pour sortir de la zone rouge avant Noël

Il y a un an, alors que le club avait été racheté par le groupe Eagle Football de John Textor, Aulas avait été nommé président exécutif pour trois ans minimum. Avant d'être mis à la porte par l'Américain dès le 5 mai. Une décision qui avait tendu les relations entre les deux patrons et conduit Jean-Michel Aulas a poursuivre le club pour non-respect du contrat et John Textor pour diffamation.

Avec cet accord, l'Olympique Lyonnais va désormais pouvoir se tourner sereinement et pleinement vers le terrain. Toujours dernier de Ligue 1 malgré sa victoire face à Toulouse, les hommes de Pierre Sage ont deux points de retard sur le barragiste et trois sur le premier non relégable. L'OL se déplacera le week-end prochain à Monaco avant de recevoir Nantes pour son dernier match de l'année 2023.