Tennis : l'Open Auvergne Rhône-Alpes se poursuit ce mardi

  • par Romain Balme

    • Après le début du tableau principal hier, l'Open Auvergne Rhône-Alpes se poursuit ce mardi 6 octobre à Roanne, avec notamment l'entrée en lice d'Hugo Gaston.

    La quatrième édition de l'Open Auvergne-Rhône-Alpes continue. L'unique tournoi ATP de la région en 2025 débute sa troisième journée.

    Au menu, plusieurs Français défileront sur le court André Vacheresse et celui de Belgique. A commencer par Hugo Gaston, 101e au classement ATP, vainqueur du tournoi en 2022. Désireux de retrouver le top 100 du classement ATP, le français devra se défaire du Norvégien Viktor Durasovic, pour espérer gravir quelques marches. Appelé à la suite de nombreux forfaits, le jeune Luca Van Assche, 21 ans, croisera la route de la tête de série numéro 1, Jacob Fearnley. Le britannique, favori de la compétition, compte bien l'emporter. Attention quand même, puisque Christopher Eubanks, qui avait atteint la 29e place du classement ATP, a été sorti hier dès le premier tour par le Croate Matej Dodig.

    Sur le tableau double, un seul Français jouera sa place ce mardi. Dan Added, 26 ans, est associé à l'Autrichien Neil Oberleitner. Ils affronteront la paire Vasil Kirkov (USA) et Bart Stevens (NED). Un match qui s'annonce compliqué pour Added et Oberleitner, leurs adversaires étant têtes de série numéro 2 du tournoi.

    Pour rappel, l'Open Auvergne Rhône-Alpes se poursuit jusqu'au lundi 12 octobre.

    Découvrez le programme complet de cette troisième journée de l'Open Auvergne Rhône-Alpes

    Court central André Vacheresse - Début à 10 h 30
    Dan Added (FRA) / Neil Oberleitner (AUT) vs [2] Vasil Kirkov (USA) / Bart Stevens (NED)

    Borna Gojo (CRO) contre Clement Chidekh (FRA)

    À partir de 14 heures :

    Mika Brunold (SUI) contre Justin Engel (GER)

    À partir de 16 h 30

    Alexis Galarneau (CAN) contre Matteo Martineau (FRA)

    À partir de 18 h 30

    Jacob Fearnley (GBR) contre Luca Van Assche (FRA)

    Viktor Durasovic (NOR) contre Hugo Gaston (FRA)

    COURT 1 BELGIQUE - début à 10 h 30
    Milos Karol (SVK) / Vitaliy Sachko (UKR) contre Szymon Kielan (POL) / Szymon Walkow (POL)

    À partir de 12 heures

    Sascha Gueymard Wayenburg (FRA) contre Francesco Passaro (ITA)

    À partir de 13 h 30

    Dominic Stricker (SUI) contre Chris Rodesch (LUX)

    À partir de 15 heures

    Daniil Glinka (EST) vs Calvin Hemery (FRA)
    Joran Vliegen (BEL) / Jackson Withrow (USA) vs Nicolas Barrientos (COL) / Mats Hermans (NED)

