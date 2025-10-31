Le comité de tennis de l'Ain s'engage pour octobre rose

Soixante joueuses se sont retrouvées sur les courts de Saint-Maurice-de-Beynost pour "Drôles de dames", un tournoi solidaire organisé par le comité de tennis de l’Ain. Les fonds récoltés vont être reversés à l'hôpital de Fleyriat.

Quand le tennis soutient octobre rose. Ce week-end, le comité de tennis de l'Ain organisait à Saint-Maurice-de-Beynost "Drôles de dames" rapporte le Progrès. Une compétition qui réunissait une soixantaine de joueuses sur le court. Le but ? S'engager pour Octobre Rose, le mois destiné à sensibiliser autour de la lutte contre le cancer du sein.

Comme chaque année, la commission féminine du comité organise une manifestation sportive pour sensibiliser. Cette année, les fonds ont été reversés à l'hôpital de Fleyriat, engagé dans la recherche contre le cancer. "On joue, on rit, mais on pense aussi à toutes celles qui se battent. Le tennis, c’est aussi ça, un moyen de se rassembler pour une belle cause", confiait Virginie Calamand, responsable de l’animation au Progrès.