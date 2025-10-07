En vue de son incarcération, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, ne se rendra pas au "déjeuner-conférence" de Rochexpo (Haute-Savoie) dont il était l'invité.

Dans le cadre d'un déjeuner-conférence sous invitation du cercle "Business and culture", l'ancien président Nicolas Sarkozy devait se rendre à Rochexpo en Haute-Savoie, le 14 octobre prochain. Si l'homme politique avait confirmé sa présence malgré sa récente condamnation à cinq ans de prison, ce dernier ne sera finalement pas de la partie.

En effet, la direction de Rochexpo a annoncé à nos confrères du Dauphiné Libéré, avoir reçu une demande d'annulation de la part du cercle. La conférence, dont le coût de participation s'élevait à 250 euros, est donc annulée et devrait être reportée.

Pour rappel, cette conférence était prévue au lendemain de la convocation reçue par l'ancien président de la part du Parquet national financier. Cette dernière permettra de décider des modalités d'incarcération de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs.

Lire aussi : Lutte contre le narcotrafic : sept interdictions de paraître en Haute-Savoie