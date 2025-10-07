Actualité
La porte d'un appartement touchée par deux balles dans le 8e arrondissement de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • La porte d'un appartement a été touchée par deux tirs dans le 8e arrondissement de Lyon dans la nuit du 5 au 6 octobre.

    Dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier des Etats-Unis, le bas de la porte d'un logement a été touché par deux balles à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, les faits sont survenus vers 3 heures dans un immeuble situé rue Ludovic-Arrachart, alors que l'entrée du grand ensemble a été forcée pour atteindre celle de l'appartement touché.

    Les faits auraient été commis par deux individus à trottinette électrique qui ont pris la fuite et son actuellement recherchés. Aucune victime n'est à déplorer. Il s'agit du deuxième acte de ce type en une dizaine de jours dans le quartier.

