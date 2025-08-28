La réforme du temps périscolaire, baptisé Peps, mis en place pour la rentrée 2024, va connaître de légère modification pour sa deuxième année d'existence.

C'est une réforme qui avait, à l'été 2024, été source de nombreuses craintes et critiques des familles et du personnel enseignant. La nouvelle organisation du périscolaire du soir dans les écoles publiques à Lyon, appelée Peps, va connaître, pour sa deuxième rentrée scolaire, de légères modifications. Des changements initiés après de nombreux échanges avec tous les acteurs.

"Nous avons notamment travaillé avec un groupe de 27 parents qui sont venus, tout au long de l'année, rencontrer les professionnels de l'animation mais aussi la direction de l'éducation" explique Stéphanie Léger, adjointe à la ville de Lyon chargée de l'éducation. "Ces parents ont créé un cahier de préconisation sur lequel nous nous sommes appuyés pour faire évoluer ce projet" complète l'élue depuis l'école Paul Painlevé, ce jeudi 28 août au matin.

Parmi les souhaits des familles, plus de flexibilité pour le périscolaire du soir. Si le périscolaire garde la même tranche horaire, de 16h30 à 18h30 avec un départ possible dès 17h45, la même tarification et le même parcours d'animation, la Ville va mettre en place deux changements sur son fonctionnement. Le forfait mini, qui permettait jusqu'à présent aux enfants de venir deux jours fixes maximum par soir au périscolaire, sera ainsi assoupli. Les parents pourront, dès la rentrée, changer chaque semaine les deux jours de fréquentation de leur enfant.

Une nouvelle formule

La formule Peps+ va elle être lancée dès lundi prochain, pour une fréquentation ponctuelle du périscolaire. "Nous avions beaucoup de famille, qui habituellement ne fréquente pas ce temps périscolaire, qui souhaitait, de temps en temps pouvoir faire participer leur enfant" complète Stéphanie Léger. Avec ce nouveau forfait, et en cas d'imprévu ou simplement pour découvrir une nouvelle activité, les parents auront la possibilité de bénéficier de 10 jours de présence à Peps sur l'année, avec un tarif à la séance qui dépendra du quotient familial municipal.

Déjà assouplie en début d'année scolaire 2024, notamment sur les horaires de départ, la réforme Peps a semble-t-il trouvé son public pour sa première année d'existence. "Nous avons mené une enquête très large (menée par le cabinet indépendant Pluricité) au printemps 2025 auprès de 4200 familles" complète l'élue. Il en ressort que 73% des familles sont satisfaites du temps périscolaire du soir et 81% d'entre elles le recommanderaient à d'autres familles lyonnaises si elles en avaient l'occasion. De quoi conforter la Ville de Lyon sur cette réforme à quatre petits jours de la rentrée 2025.