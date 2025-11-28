Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi

La qualité de l'air se dégrade à Lyon et dans une large partie de la métropole ce vendredi 28 novembre, à cause notamment de la baisse du vent.

On respire de moins en moins bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise en cette fin de semaine. Ce vendredi 28 novembre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, a classé une grande partie de Lyon et de Villeurbanne comme ayant une qualité de l'air mauvaise.

A cause notamment de températures toujours hivernales et de la baisse du vent, les concentrations en particules fines notamment seront en hausse. Elles resteront bonne en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre et moyenne pour le dioxyde d'azote.