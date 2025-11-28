Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air se dégrade à Lyon et dans une large partie de la métropole ce vendredi 28 novembre, à cause notamment de la baisse du vent.

    On respire de moins en moins bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise en cette fin de semaine. Ce vendredi 28 novembre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, a classé une grande partie de Lyon et de Villeurbanne comme ayant une qualité de l'air mauvaise.

    A cause notamment de températures toujours hivernales et de la baisse du vent, les concentrations en particules fines notamment seront en hausse. Elles resteront bonne en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre et moyenne pour le dioxyde d'azote.

    à lire également
    Lyon : le Français Lucas Philippe élu président d'Interpol

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le Français Lucas Philippe élu président d'Interpol 08:15
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi 07:59
    Porté par Tolisso, l'OL s'offre un carton et la tête 07:47
    la saône en crue à lyon
    La Saône à Lyon en vigilance crues 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi nuageux avec quelques averses à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    François Gaillard
    Chiffres du tourisme à Lyon : "c'est de l'enfumage" analyse François Gaillard 07:00
    75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes ce dimanche 27/11/25
    tribunal judiciaire de lyon
    Lyon. Meurtre à la fourchette de barbecue à Perrache : le suspect a été écroué 27/11/25
    recherche médical
    Lyon : les HCL développent une IA pour mieux comprendre les troubles cognitifs liés au cancer 27/11/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Villefranche : titulaire d’un permis probatoire, il est contrôlé à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h 27/11/25
    Les expos à ne pas rater au mois de décembre à Lyon 27/11/25
    Exposition : faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur 27/11/25
    L'ancien gérant d'un bar lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent 27/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut