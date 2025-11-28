Actualité
Haute-Savoie : la foire de la Saint-André revient à Annecy le 2 décembre

  • par la rédaction

    • Vieille de 650 ans, la foire de la Saint-André revient dans le centre-ville d’Annecy (Haute-Savoie) le 2 décembre prochain.

    C’est un événement immanquable et historique qui fait son retour tous les premiers mardis du mois de décembre : la foire de la Saint-André. Vieille de 650 ans, elle revient à Annecy (Haute-Savoie) le mardi 2 décembre prochain dans le centre-ville, de 9 heures à 19 heures.

    Sur 5,5 kilomètres, un millier de commerçants proposeront bon nombre d’objets, des bijoux, aux vêtements, en passant par des friandises et beaucoup d’autres choses. La foire de la Saint-André s’installera dans les principales rues piétonnes du centre et de la vieille ville (du Pâquier, Carnot, Sainte-Claire, Filaterie, de la Paix…). Les automobilistes devront toutefois s’adapter, plusieurs axes étant fermés pour l’occasion.

