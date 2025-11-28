À Lyon, Fourvière ouvre la saison du 8 décembre

Animations, messes, illuminations... la Fondation dévoile son programme. Grande nouveauté cette année : la crèche de l'orfèvre Goudji.

Les Lyonnais ont ouvert la saison des célébrations mariales jeudi 27 novembre en lançant un chaleureux "Merci Marie". Depuis les hauteurs de Fourvière, le traditionnel feu d'artifice a illuminé la ville, donnant le coup d'envoi officieux des festivités autour du 8 décembre — fête rendant hommage à la Vierge Marie et à l'origine de la Fête des Lumières.

Du 5 au 8 décembre, la basilique Notre-Dame de Fourvière proposera un programme riche : animations musicales, ateliers, contes du 8 décembre, soirées de prière et célébrations destinées à tous les publics. Les visiteurs pourront également participer à la "grande colombe de la paix" en déposant un lumignon sur l'esplanade. Les dons seront reversés à l'Association catholique pour l'accueil et l'accompagnement des migrants.

Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, invite les fidèles à faire de ces jours de fête un temps d'accueil. "Noël, c'est aussi le rappel que nous sommes invités à accueillir ceux qui sont sans toit", souligne-t-il, saluant notamment la paroisse Saint-Polycarpe qui a récemment accueilli de jeunes migrants.

Le 8 décembre sera marqué par trois temps liturgiques : la messe des Lyonnais à 17 heures (et non plus 22 heures), la procession au départ de Saint-Jean à 18h30, puis la messe des jeunes du diocèse à 20 heures, présidée par Monseigneur de Germay.

Le spectacle de lumières sur la basilique de Fourvière en 2022. @ Cheyenne Gabrelle

Le festival Région des Lumières revient pour une cinquième édition. Si aucune illumination ne sera projetée sur la basilique le 8 décembre, une dizaine de tableaux vivants animeront sa façade avec un spectacle de 10 minutes du 5 au 7 décembre, puis un autre de 17 minutes du 26 au 31 décembre.

L'exposition d'une crèche "sans précédent"

L'esprit de Noël se déploiera également à travers deux crèches. Le musée de Fourvière expose "La Nativité", une crèche en métal précieux créée en 2019 par l'orfèvre Goudji, auteur en 2022 de la nouvelle couronne de le Vierge de Fourvière après le vol de l'ancienne. Composée de six figures de 40 centimètres, "La Nativité" mêle or, argent et pierres dures. "Les crèches ne sont jamais été faites dans l'art de l'orfèvrerie. C'est sans précédent", se félicite Goudji. Elle est accessible gratuitement du 28 novembre au 4 janvier, de 12h30 à 18 heures, sauf les 25 décembre et 1er janvier.

Goudji devant sa crèche "La Nativité", au musée de Fourvière, jeudi 27 novembre. @Eva Morvany

Philippe Castaing, le président de la Fondation Fourvière le rappelle : "La Nativité" "n'est pas une substitution pour la crèche des Lyonnais". Cette dernière, installée dans la crypte de Fourvière, met à l'honneur des figures locales et religieuses. L'ensemble sera visible gratuitement du 4 décembre au 2 février, de 9 à 18 heures.

Enfin, le sanctuaire de Fourvière accueillera les célébrations traditionnelles de Noël :