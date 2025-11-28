Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Villeurbanne : deux feux d'appartement se déclenchent dans la nuit

  • par Loane Carpano

    • Deux feux d'appartements se sont déclenchés dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 novembre à Villeurbanne.

    Nuit agitée pour les sapeurs-pompiers du Rhône. Deux feux d'appartements se sont déclenchés dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 novembre à Villeurbanne. Au total, quatre personnes ont été blessées au cours des différents incendies.

    Selon les informations du Progrès, le premier feu se serait déclenché vers 0 h 30, au 3e étage d'un immeuble de la rue Charles-Montaland. Malgré l'intervention d'une trentaine de pompiers et d'une douzaine d'engins, le logement d'où le feu s'est déclaré a été complètement ravagé par les flammes. Deux personnes légèrement blessées ont été conduites à l'hôpital de secteur. Cinq personnes ont quant à elles dû être relogées.

    Deuxième incendie dans la foulée

    Dans la foulée, un second incendie s'est déclenché aux alentours de 3 heures, cours Jean-Damidot. Cette fois-ci, c'est le dernier étage d'un immeuble qui a pris feu. Encore une fois, une trentaine de pompiers et une douzaine d'engins ont été déployées pour maîtriser les flammes. Si personne n'a eu besoin d'être relogé, une femme et un enfant ont été légèrement blessés au cours de l'incendie.

    Lire aussi : Villeurbanne : quatre suspects arrêtés sur un point de deal

