Marché de Noël, course, exposition, festival... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end, du 28 au 30 novembre.

Marchés de Noël

Photo d'illustration. (Photo Hadrien Jame)

Décembre approche, Noël aussi. Et si ce week-end était l'occasion de se plonger dans la magie des fêtes ? Stands de créateurs, aligot, vin chaud... à Lyon et dans ses alentours, divers marchés de Noël rythmeront ce dernier week-end de novembre. En plus du célèbre marché de la place Carnot, plusieurs autres petits marchés seront déployés dans la ville. A noter notamment, le marché de Noël des Petites cantines dans le Vieux-Lyon, le marché de Noël des créateurs Dauphiné à Sans-Soucis, ou encore, le marché de Noël artisanal de Tassin-la-Demi-Lune.

Sainté Lyon

© Gilles Reboisson - ExtraSports

Ce week-end sera également l'occasion d'assister à l'annuelle course reliant la ville de Saint-Etienne à celle de Lyon. Le public pourra apercevoir les coureurs de l'ultra Sainté-Lyon, longue de 168 km, au départ de la Halle Tony Garnier samedi 30 septembre à 9 h. La salle du 7e arrondissement accueillera également les arrivées de toutes les courses du week-end, du samedi soir au dimanche 17 h.

Programmation complète en lien.

Festival Japan Touch

Photo. Abrasive

Les passionnés de Japon et de culture asiatique pourront quant à eux profiter d'un week-end dédié à leur passion. Les 29 et 30 novembre, Eurexpo accueillera une nouvelle édition du festival Japan Touch. Immersion culturelle et voyage à travers l'Asie, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations, dont des expositions, des concerts, des ateliers culinaires, ou encore des rencontres avec de nombreux invités.

Plus d'informations dans notre article sur l'événement.

Festival solidaire

Image d'illustration.

Le festival solidaire "Soupe en scène" revient également ce week-end. Les 28 et 29 novembre, la place de la République accueillera la 13e édition de l'événement mené par le chef Fabrice Bonnot. Au programme, des concerts, des animations, et surtout... de la soupe. Parmi les chanteurs invités : Lénie, Charles Doré, ou encore, Lenaïg. A noter que l'ensemble des bénéfices réalisés lors de l'événement seront distribués au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri et à l'IHOPe (Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique du Centre Léon Bérard).

Plus de précision ici.

"De mains en mains" de Van Cleef et Arpels

Dernière activité à noter dans vos agendas. Du 22 au 30 novembre, l'entreprise française de haute- joaillerie, Van Cleef et Arpels, renouvelle son initiative "de mains en mains". Organisé au sein de l'Intercontinental de Lyon, l'événement invite les publics à découvrir l'univers de la joaillerie et à échanger avec de nombreux experts. Au programme notamment : une exposition de pièces historiques de la maison, mais aussi, des cours, des conférences et des ateliers proposés par l'école des Arts joailliers.

Compléments d'information en lien.

