La marque amorce en 2026 un virage écologique majeur, de la conception de ses produits à ses engagements associatifs.

À Chamonix, au pied du Mont-Blanc, Simond porte 165 ans d'histoire. Née dans les ateliers de forgerons de la vallée, la marque est devenue l'un des noms majeurs de l'alpinisme. En 2026, la référence haut-savoyarde de piolets, crampons et mousquetons souhaite cependant renforcer son engagement environnemental en adoptant "une démarche pragmatique d’amélioration continue", comme elle le résume.

Ainsi, les équipes entendent pousser plus loin l'éco-conception : privilégier des procédés et matériaux à faible impact sans sacrifier la durabilité ni la sécurité des produits, deux critères essentiels pour du matériel de montagne. Concrètement, la marque prévoit de :

revaloriser les ressources existantes quand le recyclage est possible,

optimiser les quantités de matières utilisées,

privilégier des procédés de teintures moins énergivores, moins consommateurs d'eau et moins toxiques,

et questionner l'usage de matières synthétiques lorsqu'une alternative naturelle existe sans dégrader la performance technique.

Fidèle à son principe d'utilité, la marque veut s'assurer que chaque produit réponde à un besoin réel, et non à une tendance. "En montagne, robustesse et fiabilité ne sont pas négociables : la vie peut en dépendre", rappelle la marque. Les composants sont donc choisis pour résister à l’usure, et la réparabilité (comme le remplacement d'une boucle de sac à dos ou d'un zip) est pensée dès la conception. Les produits passent par une double phase de tests : en laboratoire, puis sur le terrain, où les prototypes sont confrontés chaque saison aux usages les plus exigeants. Ces tests "terrain" constituent l'un des piliers de la démarche durabilité revendiquée par la marque.

Vers une gamme en coton intégralement équitable en 2030

Simond annonce aussi ses premiers produits conçus avec des matières issues de l’agriculture régénérative et certifiés commerce équitable. Dès mars 2026, une collection composée d'un T-shirt, d'un hoodie et d'une casquette en coton certifié sera commercialisée. Puis, en novembre 2026 sortira le premier T-shirt 100 % laine mérinos régénérative de la marque. Autant d'étapes vers l'objectif fixé : n'utiliser que du coton équitable certifié d'ici 2030.

Cette transition s'inscrit dans une continuité. Depuis des années, la marque soutient des associations comme Les Sommets de la Résilience, En Passant par la Montagne ou encore Handicap’Évasion. En 2025, elle a aussi rejoint 1% for the Planet pour une partie de ses équipements métalliques, soit une contribution équivalente à 1% du chiffre d’affaires des dégaines, piolets-crampons et cordes. En 2026, tout son matériel en métal sera intégré au dispositif.