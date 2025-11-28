Actualité
vue de Lyon Interpole © Tim Douet

Lyon : le Français Lucas Philippe élu président d'Interpol

  • par La Rédaction

    • Le Français Lucas Philippe a été élu président d'Interpol jeudi à Marrakech lors de la 93e assemblée générale de l'organisation, a-t-elle indiqué sur X.

    Organisation créée en 1923 pour faciliter la coopération entre les polices des pays-membre, Interpol désigne tous les quatre ans un président dont le rôle est essentiellement honorifique. M. Philippe, 53 ans, est contrôleur général de la police française, actuel conseiller affaires européennes et internationales auprès du directeur général de la police nationale (DGPN).

    A lire aussi : La Ville de Lyon cède une parcelle estimée à 16 millions d'euros pour permettre l'extension d'Interpol

    Il succède à l'Emirati Ahmed Nasser Al-Raisi, accusé de torture. Lucas Philippe a obtenu 84 voix (51,2%), contre 60 voix (36,6%) pour le candidat turque Mustafa Serkan Sabanca, selon l'agence officielle marocaine MAP.

    Un titre honorifique

    La Namibienne Anne-Marie Nainda et l'Ethiopien Demelash Gebremicheal Weldeyes, ont obtenu respectivement 12 voix (7,3%) et 8 voix (4,9%), selon la même source. Le titulaire du poste préside les réunions annuelles de l'Assemblée générale, l'instance dirigeante suprême de l'organisation qui dicte politique générale, méthodes de travail et orientations financières.

    Mais c'est le secrétaire général qui dirige les opérations au jour le jour, à Lyon, où siège Interpol depuis 1989. Le Brésilien Valdecy Urquiza, élu pour cinq ans en novembre 2024, occupe actuellement ces fonctions.

    Parmi les anciens présidents d'Interpol, plusieurs ont fait polémique, dont le général émirati Ahmed Nasser Al-Raisi, élu en 2021 malgré des accusations de torture en France et en Turquie. Ancien vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Meng Hongwei, nommé en 2016, avait lui brusquement disparu du siège lyonnais de l'organisation policière deux ans plus tard, faisant les gros titres de la presse internationale.

    Au bout d'une dizaine de jours, Pékin avait annoncé qu'il était rentré en Chine, puis qu'il avait été placé en détention pour des soupçons de corruption. Le dignitaire a ensuite été condamné à 13 ans et demi de prison en 2020. Autre ancien président à avoir fait parler de lui, le Sud-Africain Jackie Selebi (2004-2008) avait été inculpé pendant son mandat pour corruption et finalement condamné en 2010 dans son pays à 15 ans de prison.

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le Français Lucas Philippe élu président d'Interpol 08:15
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi 07:59
    Porté par Tolisso, l'OL s'offre un carton et la tête 07:47
    la saône en crue à lyon
    La Saône à Lyon en vigilance crues 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi nuageux avec quelques averses à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    François Gaillard
    Chiffres du tourisme à Lyon : "c'est de l'enfumage" analyse François Gaillard 07:00
    75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes ce dimanche 27/11/25
    tribunal judiciaire de lyon
    Lyon. Meurtre à la fourchette de barbecue à Perrache : le suspect a été écroué 27/11/25
    recherche médical
    Lyon : les HCL développent une IA pour mieux comprendre les troubles cognitifs liés au cancer 27/11/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Villefranche : titulaire d’un permis probatoire, il est contrôlé à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h 27/11/25
    Les expos à ne pas rater au mois de décembre à Lyon 27/11/25
    Exposition : faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur 27/11/25
    L'ancien gérant d'un bar lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent 27/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut