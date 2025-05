Pour la rentrée 2025, la Ville de Lyon va apporter quelques modifications à son temps périscolaire "PEPS", actuellement dans sa première année de mise en place.

Tout au long de l'année 2024, la réforme "PEPS" du temps périscolaire dans les écoles de la Ville de Lyon a suscité colère, inquiétude et incompréhension de la part d'une partie des parents d'élèves. Mise en place depuis septembre 2024, cette première année semble avoir dissipé une partie des reproches, notamment grâce à quelques assouplissements consentis par la collectivité.

Le temps périscolaire ouvert dix jours par an aux non-inscrits

Le départ des enfants est désormais échelonné à partir de 17h45 et jusqu’à 18h30. Auparavant, deux horaires fixes étaient proposés : 17h30 et 18h30. Deux forfaits sont proposés aux familles : un forfait Max "pour profiter des activités de façon souple jusqu'à 4 jours par semaine" et un forfait Mini pour inscrire son enfant une à deux journées fixes par semaines. Une "tarification solidaire" a également été instaurée et devrait concerner "plus de 60 % des familles" avec des tarifs "entre 1 et 8 euros par mois et par enfant."

Pour la rentrée 2025, la collectivité compte assouplir encore davantage le fonctionnement du temps périscolaire. Dans un délibération examinée jeudi 15 mai au conseil municipal, la Ville indique avoir mis en place "un groupe de suivi de parents usagers de PEPS", qui s'est réuni "à plusieurs reprises entre novembre 2024 et avril 2025, sous forme d’ateliers de réflexion, de production, d’auditions de professionnels et de visites de terrain dans plusieurs accueils de loisirs".

S'appuyant sur ces retours d'expériences, la Ville a décidé d'offrir désormais la possibilité de modifier les jours de fréquentation hebdomadaire quel que soit le forfait, dans la limite du nombre de jours correspondant au forfait choisi. Cette possibilité n'était jusqu'à présent offerte qu'aux familles inscrites avec un forfait max. "Pour les enfants inscrits avec un forfait Mini - jusqu’à 2 jours par semaine -, les familles peuvent décider de faire varier les deux jours de présence de chaque semaine en fonction de leurs besoins", indique la Ville.

Un délai de prévenance de 48 h pour des ajustements

Un calendrier de fréquentation (de vacances à vacances) sera mis en place pour permettre aux parents d'indiquer les jours fréquentés, qui pourront varier d'une semaine à l'autre. Ce calendrier pourra également être modifié avec un délai de prévenance de 48 h.

Enfin, la Ville va expérimenter une possibilité de "fréquentation occasionnelle de PEPS, pour répondre de façon réactive à un imprévu", indique-t-elle. Tous les enfants des écoles publiques, y compris ceux non-inscrits à PEPS, pourront bénéficier de 10 jours de présence sur l'année scolaire. Un tarif spécifique sera proposé. Il sera de 2 € par séance pour les familles en QFM1, 2 et 3, de 4 € pour les QFM4 et 5 et de 6 € pour les QFM6 et 7.

En septembre dernier, l'adjointe à l'éducation, Stéphanie Léger indiquait : "Nous sommes plutôt satisfaits puisque nous avons atteint les 17 000 inscrits cette année, soit presque le même niveau que l’année dernière." En 2023/2024, 19 000 enfants étaient inscrits au temps périscolaire.

