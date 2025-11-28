Actualité
La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Porté par Tolisso, l'OL s'offre un carton et la tête

  • par Vincent Guiraud

    • En étrillant le Maccabi Tel Aviv 6-0 en Serbie, l'Olympique Lyonnais, porté par un immense Corentin Tolisso, auteur d'un triplé, est désormais en tête du classement de la Ligue Europa.

    Après cinq matches sans succès, Lyon a renoué avec l'efficacité offensive en s'imposant 6 à 0, dont un triplé de Corentin Tolisso, aux dépens du Maccabi Tel Aviv jeudi à Backa Topola (Serbie) en match de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

    A lire aussi : 75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes ce dimanche

    Les Lyonnais, qui n'avaient plus inscrit six buts en coupe d'Europe à l'extérieur depuis décembre 2011 à Zagreb, sont désormais leaders du classement au bénéfice de la différence de buts devant les Danois de Midtjylland. De son côté, le Maccabi, qui n'a obtenu qu'un résultat nul dans la compétition, est avant-dernier (35e).

    L'OL se relance

    L'OL restait sur deux défaites et trois matches nuls, après celui concédé le 23 novembre à Auxerre (0-0) au cours duquel l'équipe rhodanienne s'était montrée inoffensive. Face à un adversaire de faible niveau, les Lyonnais ont pu reprendre confiance offensivement, portés par leur capitaine Tolisso, auteur du premier triplé de sa carrière.

    Après l'ouverture du score du Brésilien Abner, à la réception d'un centre de Mathys de Carvalho que n'avait pu reprendre Tolisso (4e), celui-ci a ensuite marqué le 500e but européen de l'OL en reprenant de la tête un centre délivré par Abner (2-0, 25e).

    Il s'est offert un doublé en marquant de la tête à la réception d'un centre adressé de la droite par le Tchèque Pavel Sulc (4-0, 51e). En seconde période, le capitaine lyonnais a repris du pied droit une passe en retrait de Sulc, encore lui, deux minutes plus tard (5-0, 53e).

    Entre-temps, pour porter le score à 3-0, Moussa Niakhaté avait transformé un penalty accordé pour une faute sur Sulc (35e), par ailleurs deux fois passeur décisif. C'est le premier penalty inscrit par Lyon cette saison après trois échecs dans cet exercice.

    A l'heure de jeu, le Tchèque Adam Karabec, entré en cours de seconde période a inscrit le sixième but (6-0, 62e).

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi 07:59
    Porté par Tolisso, l'OL s'offre un carton et la tête 07:47
    la saône en crue à lyon
    La Saône à Lyon en vigilance crues 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi nuageux avec quelques averses à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:14
    François Gaillard
    Chiffres du tourisme à Lyon : "c'est de l'enfumage" analyse François Gaillard 07:00
    d'heure en heure
    75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes ce dimanche 27/11/25
    tribunal judiciaire de lyon
    Lyon. Meurtre à la fourchette de barbecue à Perrache : le suspect a été écroué 27/11/25
    recherche médical
    Lyon : les HCL développent une IA pour mieux comprendre les troubles cognitifs liés au cancer 27/11/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Villefranche : titulaire d’un permis probatoire, il est contrôlé à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h 27/11/25
    Les expos à ne pas rater au mois de décembre à Lyon 27/11/25
    Exposition : faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur 27/11/25
    L'ancien gérant d'un bar lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent 27/11/25
    Grégory Douc et arbre ilan halimi
    Lyon : un arbre a été planté en hommage à Ilan Halimi 27/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut