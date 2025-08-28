Actualité
Gare SNCF TER Lyon TGV
(SNCF – Train)

Le trafic des trains perturbé à Lyon, un retour à la normale espéré en fin de journée

  • par Nathan Chaize

    • La circulation des TGV est fortement perturbée sur la ligne Sud-Est à Lyon en raison d'un "vol de câbles" qui a perturbé la signalisation.

    Le trafic des TGV est fortement perturbé depuis ce jeudi matin à Lyon en raison d'un "acte de malveillance" indique la SNCF à 11 h 48. La ligne Sud-Est reliant Paris à Lyon est particulièrement touchée avec jusqu'à deux heures de retard sur des TGV précise SNCF Voyageurs.

    "Des suppressions ainsi que des modifications de dessertes pour vos TGV INOUI et OUIGO jusqu'en fin de soirée", précise la compagnie ferroviaire. Les dysfonctionnements seraient liés à un "vol de câbles qui engendre des pannes de signalisation".

    Un retour à la normale est espéré pour la fin de journée. "Les équipes techniques sont sur place. Le diagnostic technique a été réalisé et les travaux de rétablissement des installations vont durer plusieurs heures", indique SNCF Voyageurs. À noter que le trafic des TER est également interrompu entre Montluçon et Gannat "à cause d'un obstacle sur les voies". La circulation des TER est par ailleurs perturbé dans le sens Lyon-Bourg-en-Bresse.

    école lyon accueil périscolaire
    Temps périscolaire dans les écoles : les nouveautés de Peps à Lyon pour la rentrée

