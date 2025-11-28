Culture
Source, 91×60,6 cm, 2025 ©︎ Galerie 48

Expo : fragments de peinture à la galerie 48 

  • par Martine Pullara

    • La galerie 48 de Mari Katagiri nous fait découvrir deux artistes différents avec comme point commun le processus de création. 

    La Japonaise Toko Tokunaga travaille autour de la mémoire, construisant des fragments de souvenirs à travers la couleur.

    Une couleur appelle la suivante, et en les superposant, elle sublime ses expériences personnelles en une expression visuelle universelle. Le sens de la couleur qu’elle a développé au Japon et en France et sa profonde compréhension de la mémoire confèrent à son œuvre une puissance tranquille.

    Avec ses collages peints sur toile, l’artiste américain Joseph Piasentin creuse de nouvelles trajectoires propices à des œuvres intimes et variées.

    Il s’inspire de la diversité des matériaux qu’il choisit et dialogue avec leurs ressources tactiles, leurs textures, leurs motifs et leurs couleurs. Élaborant ainsi une superposition de couches qui s’estompent au fur et à mesure et qui symbolisent, entre chaos et maîtrise, les fluctuations de sa pensée, il révèle un travail sous-jacent magistral en même temps que l’œuvre apparaît.

    Toko Tokunaga / Joseph Piasentin New Works. Du 18 novembre au 6 décembre, galerie 48 à la petite galerie, 6 rue de Vauzelles, Lyon 1er – www.galerie48.fr

