Près de 20 % des escaliers mécaniques et ascenseurs du réseau TCL sont en panne. (@GL)

Après des mois de pannes en série sur le réseau TCL, Sytral Mobilités a adopté ce jeudi 28 novembre un vaste plan de rénovation et de remplacement des ascenseurs et escaliers mécaniques.

C'était l'un des sujets de la rentrée dans les transports en commun à Lyon : les pannes répétées des escaliers et ascenseurs du réseau TCL. En octobre dernier, et alors que près d'un quart des ascenseurs et escalators étaient à l'arrêt, Sytral mobilités avait présenté un vaste plan de rénovation. Ce dernier vient d'être voté ce jeudi 27 novembre en conseil d'administration.

Lire aussi : Métro et ascenseurs : "Je tombe sur une panne au moins une fois sur deux"

Il prévoit notamment l'investissement de 43 millions d'euros entre 2025 et 2035 pour renouveler 75 ascenseurs et 76 escaliers mécaniques "afin de réduire l’âge moyen du parc et de garantir la fiabilité et la sécurité des infrastructures." L'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais veut parvenir à un taux de fonctionnement de 98%, contre environ 85% ajourd'hui, alors que 9 ascenseurs et 27 escalators restent actuellement à l’arrêt.

Lire aussi : Escalators et ascenseurs en panne sur le réseau TCL à Lyon : le coup de gueule de Thomas Rudigoz

43 millions d'euros sur dix ans, répartis en trois phases de travaux

- de mars 2026 à juillet 2027 : 24 ascenseurs seront remplacés pour un montant de 4,1 millions d'euros. Sytral mobilités priorise la ligne D, où les équipements sont les plus vétustes (stations Gorge de Loup, Vieux Lyon, Bellecour, Guillotière, Saxe, Garibaldi etc.) ainsi que deux ascenseurs de la ligne A à Hôtel de Ville

- de 2027 à 2029 : 23 escaliers mécaniques seront remplacés, principalement sur les lignes D et B pour un montant de 8,5 millions d'euros

- de 2029 à 2035 : 51 ascenseurs et 53 escaliers seront enfin renouvelés, le tout pour 30 millions d'euros

Un plan triennal complémentaire

En plus de ce plan de rénovation d'ampleur, 6 millions d'euros seront investis dans le plan triennal de grandes rénovations qui sera déployé d'ici à 2027 visant à fiabiliser les équipements le temps que les remplacements soient effectués. RATP Dev, délégataire du réseau, renforce par ailleurs son entretien courant et envisage d’internaliser une partie de la maintenance pour réduire les délais d’intervention. L’opérateur planche aussi sur une diversification des fournisseurs afin d’éviter les ruptures de stock qui paralysent parfois les réparations.

Avec un parc vieillissant – 130 escaliers dont la moyenne d'âge est de 22 ans, et 98 ascenseurs dont la moyenne d'âge est de 23 ans, certains dépassant les 30 ans –, les pannes se sont multipliées, mettant en lumière un entretien jugé insuffisant et des délais de réparation compliqués par un marché peu concurrentiel et un manque chronique de pièces détachées.

"Il y a des problèmes locaux, et des problèmes nationaux avec les ascenseurs", rappelait en octobre dernier Bruno Bernard qui compte sur un futur changement de réglementation qui imposerait aux entreprises d'intervenir sous deux jours sous peine d'amende.

Pour les voyageurs, l’amélioration sera progressive : Sytral promet qu’à l’horizon 2027, seuls deux ascenseurs et moins de dix escalators resteront indisponibles simultanément. Mais il faudra attendre la fin de la décennie pour que l’ensemble du réseau bénéficie pleinement de cette remise à niveau, indispensable pour garantir l’accessibilité et la fluidité des déplacements dans le métro lyonnais.

Lire aussi : "Il y a beaucoup plus de problèmes d'ascenseur dans le métro lyonnais qu'auparavant" assure Antoine Durand