Les bus qui circuleront sur la ligne de BHNS entre Part-Dieu et les 7 chemins seront appelés TB12 et auront un habillage particulier. (@VG)

Le bilan de la concertation au sujet du prolongement du Bus à haut niveau de service Part-Dieu-Sept Chemins jusqu'à Parilly a été approuvé ce jeudi par le Sytral.

Lancée en juin 2025, la concertation sur le prolongement du Bus à haut niveau de service (BHNS) Part-Dieu-Sept Chemins jusqu'au métro D à Parilly, s'est achevée en juillet. Son bilan a été votée ce jeudi lors du conseil d'administration de Sytral mobilités.

Pour rappel, ce superbus que le Sytral appellera TB12 reliera en 19 stations, dont huit nouvelles, de nombreux quartiers comme la Part-Dieu à Lyon, la ZAC Grandclément à Villeurbanne, les Genêts, Le Terraillon, la nouvelle ZAC de la Clairière à Bron ou encore les Brosses Vaulx-en-Velin. Il desservira notamment la route de Genas, entièrement requalifiée.

Des inquiétudes sur la circulation, une demande de stationnement

Le prolongement est quant à lui estimé entre 70 et 90 millions d’euros qui s’ajouteraient aux 175 millions d’euros de la première tranche et devrait voir le jour à horizon 2029 selon le Sytral qui assure que "l'opportunité du projet et du tracé est confirmée" par la concertation.

"L'implantation des stations fait consensus mais reste à affiner", indique encore l'autorité organisatrice des transports en commun qui s'engage par ailleurs à ce que le prolongement "soit accompagné d'une réorganisation des lignes de bus en lien avec les communes traversées, afin de proposer une offre cohérente, lisible et performance".

La concertation a par ailleurs mis en évidence une demande forte de solutions visant à faciliter les correspondances et l'accès au BHNS, notamment avec l'aménagement d'un parking-relais, "d'emplacements de type dépose-minute, ou encore de stations de covoiturage à proximité de la ligne", constate le Sytral qui assure que "ces demandes seront prises en considération". On sait néanmoins que l'exécutif actuel n'est pas un fervent défenseur des parkings-relais qu'il considère vecteurs d'étalement urbain.

Enfin, face aux préoccupations exprimées quant aux impacts du projet sur la circulation, Sytral mobilités indique qu'elle réalisera "une étude sur la capacité du futur prolongement à renforcer les dessertes tout en préservant la fluidité des flux automobiles attendus".

