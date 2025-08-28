Actualité
Un conducteur interpellé après un rodéo urbain à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

  • par La rédaction

    • Un automobiliste a été placé en garde à vue le 16 août dernier après avoir effectué des rodéos sur le rond-point du village. Son véhicule a été mis en fourrière.

    Dans la nuit du 16 août, un témoin a alerté les gendarmes de Limonest d'un rodéo urbain en cours à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Un conducteur d'Opel rouge effectuait des embardées répétées sur le rond-point du village.

    À l'arrivée de la patrouille, l'automobiliste avait fui. Les forces de l'ordre l'ont identifié grâce aux images de vidéosurveillance communale. "Le bruit émis par le crissement des pneus et le vrombissement du moteur répété occasionne une réelle gêne à l'ensemble des habitants", précise la gendarmerie.

    Placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits et fait l'objet d'une convocation en justice.

