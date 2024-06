Réforme du périscolaire : des parents d'élèves dénoncent le refus du dialogue de la Ville de Lyon

Le collectif des représentants des parents d'élèves réitère sa demande d'évolution sur la réforme du périscolaire après le refus de médiation avec la ville de Lyon.

Fin mai, le collectif des représentants des parents d'élèves d'une centaine d'écoles de Lyon ont saisi la médiatrice de la Ville de Lyon pour tenter d'obtenir des adaptations dans la réforme du périscolaire. Lors d'une première rencontre avec la médiatrice de la ville de Lyon le collectif a pu exprimer exprimer ses propositions, avant d'apprendre le refus de l'adjointe en charge de l'éducation, Stéphanie Léger, de participer à la seconde réunion. Seuls les services de la ville recevront le collectif.

"Mme Léger ferme la porte au dialogue en refusant de nous rencontrer et de nous répondre" Le collectif des représentants de parents d'élèves Tweet

Dans un communiqué, le collectif déplore un "manque de discussion" avec la Ville de Lyon, dénonçant "qu'une fois de plus, nous sommes invités à recevoir des informations et non à discuter pour faire avancer les choses pour le bien-être de nos enfants". La réunion plénière était prévue le 1er juillet prochain, à moins d'une semaine de la fin de l'année scolaire, laissant le collectif "dubitatif", quant à "la réelle volonté d’envisager des aménagements pour la rentrée prochaine". Le RPE accuse également une absence de réponse au sujet du dispositif d’évaluation du PEPS, encore moins de garantie sur la possibilité pour les RPE indépendants.

La réforme Pep's

Le 21 mars, le conseil municipal a adopté la réforme du temps d'accueil périscolaire dans les écoles de la Ville de Lyon. Baptisée "Pep's", cette nouvelle organisation est depuis sous le feu des critiques d'un peu plus de 2 000 parents d'élèves signataires d'une pétition et d'un collectif de représentants de parents d'élèves d'une centaine d'écoles. S'ils ont été entendus sur l'harmonisation de l'heure de départ des élèves de maternelle et d'élémentaire à partir de 17 h 45 pour tous, contre 17 h 45 et 18 h dans le projet initial, ils s'interrogent toujours sur le fonctionnement de l'aide aux devoirs, et demandent davantage de flexibilité quant aux forfaits d'inscription.

Un entêtement jugé "incompréhensible"

Le collectif a donc décidé, dans un communiqué, de réitérer sa demande d'évolution du PEPS sur les points suivants : introduire des forfaits 1 et 3 jours, permettre des bascules de jours d'une semaine à l'autre, accroître le nombre de tranches de quotients familiaux ou introduire une tarification au temps réel, en enfin une sortie échelonnée possible de tous les enfants à 17h30. Le RPE affirme avoir "mobilisé ces derniers mois un quart des Représentants de Parents d’Elèves Lyonnais", il exige désormais "d’être enfin considéré", et "souhaite être reçu par Mme Léger avant la fin de l’année scolaire". Le collectif assure "envisager désormais une action auprès du Tribunal Administratif pour faire annuler la délibération du PEPS".

