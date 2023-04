Tags injurieux : lettre ouverte au maire de Lyon

Monsieur le maire de Lyon, Monsieur Doucet

Madame la maire du premier arrondissement, Madame Bouagga Suite à mon courriel du 18 avril resté sans réponse de votre part, Si des inscriptions telles que "Dissoudre Doucet", "Bouagga pendaison" fleurissaient sur les murs, les feriez-vous disparaître ?

Seriez-vous indignés ? Que diriez-vous à la presse et quels soutiens attendriez-vous ?

Je vous renouvelle ma demande de condamner clairement et publiquement les casseurs et vandales d’extrême gauche et agir pour la dissolution de ces groupuscules qui menacent la République comme vous le faites bien heureusement pour ceux d’extrême droite.