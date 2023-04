Le maire de Lyon répond à l'opposition concernant les tags en ville

L'opposition à la mairie de Lyon a vivement critiqué, ces derniers jours, la politique de la Ville en ce qui concerne le nettoyage des dégradations survenues en marge des manifestations.

En ville, les tags et autres dégradations de l'espace publique se multiplient suite aux manifestations et autres rassemblements non déclarés pour protester contre la réforme des retraites. Insultes, slogans anti-police ou anti-capitaliste et autres menaces contre les "bourgeois" ont repeint les murs de plusieurs quartiers lyonnais.

L'opposition monte au créneau

L'opposition, avec comme fer de lance Pierre Oliver, maire (LR) du deuxième arrondissement, a vivement critiqué ce qu'elle juge comme une "inaction" de la part de la ville. En effet, les tags ne sont pas systématiquement effacés, les dégradations pas réparées. La droite lyonnaise avait dénoncé dans un communiqué une "certaine passivité du maire de Lyon et de ses adjoints quant à l’impact de ces manifestations sur notre ville."

Dans le même temps, une pétition circule pour attirer l'attention de la mairie. Les signataires dénoncent l'accumulation des tags sur les murs de Lyon. "Nous demandons à la municipalité de Lyon des actions concrètes pour rendre notre cadre de vie digne et agréable", y est-il mentionné.

"La Ville poursuit son action en faveur d’un espace public apaisé"

Sur le réseau social Twitter, Grégory Doucet, maire de Lyon, répond à ses détracteurs sans les citer. "Prendre soin de notre ville, c’est prendre soin des Lyonnaises et des Lyonnais", écrit-il. Le maire assure que tous les signalements de dégradations sont traités. La Ville a, par ailleurs, "sollicité une entreprise spécialisée" pour régler le problème. Depuis janvier, 300 interventions ont été menées. Elles ont permis de détaguer 6 000 m2 annonce Grégory Doucet.

Prendre soin de notre ville, c’est prendre soin des Lyonnaises et des Lyonnais.



La préservation de notre espace public est essentielle à l’épanouissement de chacune et chacun. Nous y veillons chaque jour, avec une attention particulière ces derniers mois. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) April 21, 2023

Le maire de Lyon pointe aussi du doigt les difficultés rencontrées sur certaines interventions notamment sur des tags difficiles d'accès et sur les sites classés. Ces derniers nécessitent respectivement : du matériel (nacelles) ou une restauration par des professionnels. "Un processus de nettoyage minutieux, qui nécessite un travail de plusieurs jours", confesse le maire. Pour rappel, une plateforme en ligne est disponible pour signaler les dégradations en ville : Lyon en Direct.

