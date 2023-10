Face à la prolifération des tags en centre-ville, un riverain excédé écrit une lettre ouverte au ministre de l'intérieur, pour demander une réponse rapide et une sanction des élus locaux.

"Mort à Darmanin", c'est ce que l'on peut lire, taggé sur le monument Burdeau à Lyon depuis le mois d'avril. Une inscription qui a poussé un riverain à écrire au Ministre une lettre ouverte intitulée "Appel à votre mort, Lyon, incitation non traitée à la haine et à la violence à grande échelle."

Edouard Hoffmann, habitant du 1er arrondissement s'est fait connaître pour sa pétition : "Propreté et sécurité à Lyon", et plusieurs lettres ouvertes aux élus locaux. Il interpelle le ministre de l'Intérieur prenant pour exemple une attaque directe contre celui-ci. Le tag incriminé fait partie d'une longue liste de graffitis, relevés par le membre du conseil de quartier du 1er arrondissement, tels que "Macron au Pilon, Anarchie, ACAB ou encore 1323 (All Cops Are Bastards, position des 4 lettres dans l'alphabet latin)", précise-t-il dans sa missive.

Appel à la démission des élus

Excédé par l'inaction apparente de l'exécutif lyonnais, il demande "la démission et les sanctions applicables de ces responsables politiques qui encouragent l'anarchie, l'appel à la mort de certains élus de la République et cautionnent la haine envers la Police".

Selon le chasseur de tags, "il n'est plus supportable de voir au quotidien ces avalanches de haine laissées par la mairie qui continuent à dégrader notre cadre de vie et génèrent des incitations à la violence".

