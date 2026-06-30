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La Région contrainte de payer la fin du projet "La Ruche" à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2
La Région contrainte de payer la fin du projet « La Ruche » à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2

Subventions bloquées à Lyon 2 : les élus socialistes contestent la version de la Région

  • par V.G.

    • Les élus socialistes du conseil régional demandent à Fabrice Pannekoucke de rendre public un courrier ministériel invoqué pour justifier le maintien du gel des subventions à l'université Lyon 2.

    Nouvel épisode dans le bras de fer entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'université Lyon 2. Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate ont adressé un courrier au président de Région, Fabrice Pannekoucke, pour lui demander de communiquer un document des ministres Philippe Baptiste et Laurent Nuñez, présenté lors de l'assemblée plénière du 25 juin.

    Selon l'exécutif régional, ce courrier confirmerait le lancement d'une mission d'inspection visant spécifiquement l'université Lyon 2, ce qui justifierait le maintien du moratoire sur les financements du Contrat de plan État-Région (CPER). Une position contestée par les élus socialistes, qui s'appuient sur des informations de presse selon lesquelles cette mission de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche concerne en réalité l'ensemble de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, et non le seul établissement lyonnais.

    Ils estiment que cette interprétation "renforce les interrogations sur la volonté de transparence de l'exécutif régional". Cette nouvelle polémique intervient alors que la Chambre régionale des comptes a récemment considéré que les crédits dus à Lyon 2 constituaient une dépense obligatoire et que la préfecture a mis en demeure la Région de procéder à leur versement.

    A lire aussi : Suppressions de postes et économies : comment Lyon 2 veut redresser ses comptes pour éviter une mise sous tutelle

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