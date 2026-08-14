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L’homme a vidé une seringue de sperme sur une usagère des TCL à Lyon. (Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lyon : un homme interpellé après avoir vidé une seringue de sperme sur une femme à la Part-Dieu

  • par Amaury Perrin
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    • Un homme de 39 ans a été interpellé mardi après s'être servi d'une seringue pour asperger de sperme les fesses d'une usagère des TCL à la Part-Dieu.

    Les faits remontent au dimanche 9 août. Une usagère des Transports en Commun Lyonnais (TCL) se trouvait à la Part-Dieu lorsqu'un homme s'est servi d'une seringue pour répandre son liquide séminal sur ses fesses, selon Le Progrès. Les forces de l'ordre ont rapidement identifié le suspect et l'ont interpellé mardi 11 août à son domicile. Les enquêteurs l'ont ensuite interrogé et placé en garde à vue.

    Les enquêteurs recherchent d'autres victimes

    L'homme de 39 ans était déféré hier matin dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé. Le parquet de Lyon a retenu à ce stade la qualification de violences avec arme n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Il a également requis son placement en détention provisoire.

    Pour l'heure, les enquêteurs poursuivent leurs investigations et cherchent notamment à identifier d'éventuelles autres victimes.

    Lire aussi : Près de Lyon, un homme atteint de troubles psychiatriques s'en prend à une buraliste pour des cigarettes

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