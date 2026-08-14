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La victime n’a pas pu être réanimée. @LC

Noyades en série à Lyon : une quatrième victime à déplorer après une baignade dans la Saône

  • par Amaury Perrin

    • Un jeune homme de 23 ans s'est noyé à Lyon après s'être baigné dans la Saône dans la nuit du 13 au 14 août malgré l'interdiction de la Préfecture.

    Un nouveau drame s'est produit à Lyon dans la nuit de jeudi à vendredi. Un jeune homme âgé de 23 ans s'est en effet noyé dans la Saône aux alentours de minuit, quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement. Il s'agit du quatrième décès par noyade cette semaine.

    La baignade dans le Rhône et la Saône toujours interdite

    Malgré l'interdit, la victime se serait baignée dans l'affluent du Rhône cette nuit, selon nos confrères du Progrès. Les secours sont ensuite intervenus rapidement pour repêcher le jeune homme qui n'a malheureusement pas pu être réanimé. Pour rappel, trois hommes sont déjà morts en début de semaine dans des circonstances similaires à Lyon. Deux autres noyades sont également survenues à proximité de Anse et à Miribel-Jonage. Une série d'incidents qui inquiète les autorités.

    La préfecture du Rhône appelle ainsi à la plus grande vigilance face aux risques de noyade. Dans un communiqué, le préfet Étienne Guyot rappelle que la baignade est interdite dans le Rhône et la Saône. "Il est interdit de sauter depuis les ponts dans ces cours d’eau. Courants, profondeur, obstacles immergés et température de l’eau peuvent rendre ces pratiques particulièrement dangereuses", peut-on lire. Si tout le monde ne semble pas tenir compte de ces consignes, il faut espérer qu'aucune autre victime ne viendra s'ajouter à une liste déjà trop longue.

    Lire aussi : Fortes chaleurs : comprendre et prévenir les risques de noyade

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