Actualité
La Région contrainte de payer la fin du projet "La Ruche" à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2
La Région contrainte de payer la fin du projet « La Ruche » à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2

"Dérives islamo-gauchistes" à Lyon 2 : l’État donne raison à Laurent Wauquiez et diligente deux enquêtes

  • par LR

    • Pourtant mise en demeure par la préfecture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a obtenu gain de cause : l’État va mener une double enquête après des accusations de "dérives islamo-gauchistes" à l’université Lyon 2.

    L’histoire n’en finit pas. Mise en demeure par la préfecture du Rhône en mai dernier la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne sera pas, du moins pour un temps, obligée de verser les quelque 9,9 millions d’euros de subventions à l’université Lyon 2, que la collectivité avait décidé de geler après qu’un professeur, Fabrice Balanche, avait été accusé de racisme et intimidé par un groupe d’individus qui s’étaient introduits dans son cours en 2025.

    En novembre de la même année, une deuxième affaire était venue tendre un peu plus les relations entre la Région et l'université. Julien Théry, professeur d'histoire à Lyon 2, avait été sous le feu des critiques après avoir partagé, sur ses réseaux sociaux, une liste de "génocidaires à boycotter". Le conseiller spécial à la Région, Laurent Wauquiez, avait dénoncé des "dérives islamo-gauchistes" et réclamait depuis un audit à l’État.

    A lire aussi Lyon 2 : "c’est de l’entrisme islamiste à travers des groupes d’extrême-gauche" assure Fabrice Balanche

    Deux missions d’enquête lancées par l’État

    Et d’après nos confrères du Progrès, ce sera bientôt le cas. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, et le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, auraient envoyé un courrier commun au président de Région, Fabrice Pannekoucke, lui indiquant qu’ils prévoient de mener deux missions de renseignement : l’une par l’Inspection générale de l’éducation et l’autre par les services de la direction nationale du renseignement territorial.

    Laurent Wauquiez s’est réjoui de cette nouvelle auprès de nos confrères, estimant que l’on "n’a pas le droit de fermer les yeux sur des dérives islamistes, sur des faits relevant de l’apologie du terrorisme et sur l’entrisme." Et d’ajouter : "Le respect de la laïcité et de la liberté académique n’est pas négociable. Si cela redevenait la règle au sein de l’Université Lyon 2, nous n’aurions aucune difficulté à verser la subvention. Nous lui tendons ainsi la main. L’objectif n’est aucunement de ne pas payer."

    La direction de l’université n’était, elle, pas au courant. "Nous n’avons pas été informés du lancement d’une mission de ce type à notre égard", assure-t-elle à nos confrères, soulignant faire "pleinement confiance à la Préfecture pour mener à bien la procédure de mandatement d’office envers la Région, approuvée par la Chambre Régionale des Comptes."

    A lire aussi : Suppressions de postes et économies : comment Lyon 2 veut redresser ses comptes pour éviter une mise sous tutelle

    à lire également
    easy jet lyon madrid
    Depuis Lyon, easyJet lance des vols vers Louxor et mise sur les croisières sur le Nil

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Région contrainte de payer la fin du projet "La Ruche" à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2
    "Dérives islamo-gauchistes" à Lyon 2 : l’État donne raison à Laurent Wauquiez et diligente deux enquêtes 19:18
    easy jet lyon madrid
    Depuis Lyon, easyJet lance des vols vers Louxor et mise sur les croisières sur le Nil 19:09
    Loire: Régis Juanico prend la présidence de l’EPA Saint-Etienne 18:54
    Haute-Savoie : la boutique Matchy Cycling d'Annecy fête ses quatre ans 18:39
    Une collecte de gourdes à destination des personnes vulnérables organisée ce week-end à Lyon 18:25
    d'heure en heure
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 26 au 28 juin 18:00
    Laurence Croizier élue présidente du groupe Lyon Ensemble 17:28
    .
    La société drômoise Prodeval s'allie à Teréga Solutions pour valoriser le CO2 de la méthanisation 17:09
    sarselli ehpad
    Face aux canicules, la Métropole de Lyon déploie un "plan de climatisation raisonné" 16:53
    L’Isère renforce sa politique en faveur de la sécurité routière 16:35
    JO 2030 : Grégory Doucet veut une cérémonie d’ouverture dans le centre-ville de Lyon 16:30
    Un réacteur de la centrale du Bugey mis à l'arrêt en raison des fortes chaleurs 16:22
    avion easyjet lyon (@VG)
    Easyjet annonce une nouvelle destination au départ de Lyon pour cet hiver 15:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut