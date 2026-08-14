Le Villeurbannais Florent Manaudou, champion olympique de natation, met un terme à sa carrière

Le champion olympique du 50m nage libre en 2012 et Villeurbannais, Florent Manaudou, a annoncé ce jeudi soir qu’il mettait un terme à sa carrière de nageur à 35 ans.

Le Villeurbannais Florent Manaudou a annoncé ce jeudi 13 août, lors des championnats d’Europe de natation à Saint-Denis, qu’il arrêtait sa carrière de nageur. Et ce, après quinze années de très haut niveau dans les bassins du monde entier.

L’annonce est intervenue au cours d’un échange avec nos confrères de France Télévisions. Interrogé sur un éventuel jubilé prévu ce samedi, le champion olympique a d’abord répondu avec humour avant de confirmer : "Deux ans après (ndlr, sa dernière course aux JO 2024 à Paris), j’annonce la fin. Ce sera samedi à 18h."

Un Villeurbannais devenu une figure du sport français

Né à Villeurbanne en 1990, Florent Manaudou avait atteint le sommet dès ses premiers Jeux olympiques, à Londres en 2012. À seulement 21 ans, le petit frère de Laure avait remporté l’or sur le 50m nage libre, devenant l’un des visages de la natation française.

Médaillé d’argent sur 50 m nage libre à Rio en 2016 puis à Tokyo en 2021, il avait décroché le bronze à Paris en 2024 pour ses derniers Jeux. Son palmarès olympique compte également deux médailles en relais : l’argent sur le 4x100 m nage libre et le bronze sur le 4x100 m quatre nages.

Une carrière mise entre parenthèses pour le handball

Le parcours de Florent Manaudou n’a toutefois pas été linéaire. En septembre 2016, après les Jeux de Rio, il avait annoncé sa décision de mettre sa carrière de nageur entre parenthèses pour se consacrer au handball. Il avait notamment disputé deux rencontres professionnelles avec le Pays d’Aix Université Club en 2018 avant de finalement revenir à son premier sport.

Son retour dans les bassins lui avait permis de poursuivre une carrière internationale exceptionnelle jusqu’aux Jeux de Paris 2024, où il avait encore décroché une médaille de bronze sur 50m nage libre contre toute attente.

Une page du sport français va se tourner ce samedi à 18h.

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