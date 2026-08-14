Les tramways T3, T7 et Rhônexpress reprennent après deux jours d’interruption à Vaulx-en-Velin

Interrompues depuis mercredi après un incident à Vaulx-en-Velin, les lignes T3, T7 et Rhônexpress circulent de nouveau ce vendredi 14 août depuis 8h40.

Le trafic reprend progressivement à Vaulx-en-Velin, près de Lyon. Après deux jours d’interruption, les tramways T3, T7 et Rhônexpress circulent de nouveau ce vendredi matin. Le trafic a repris à 8h40, annonce le réseau TCL, après d’importants travaux réalisés dans la nuit.

L’interruption faisait suite à un incident routier survenu mercredi 12 août au niveau du carrefour Salengro / Canuts, à Vaulx-en-Velin La Soie. Un véhicule avait endommagé les installations électriques nécessaires à la circulation des tramways.

Plus de 500 mètres de lignes aériennes remplacés

Les équipes techniques de TCL et de RATP Dev Lyon ont dû intervenir pour remettre en état les infrastructures endommagées. Plus de 500 mètres de lignes aériennes de contact du tramway ont notamment été réinstallés au niveau du carrefour.

Afin d’accélérer les réparations et permettre une reprise du trafic avant le week-end, "une équipe supplémentaire a été mobilisée durant la nuit de jeudi à vendredi". Les derniers essais réalisés en fin de nuit se sont révélés concluants, permettant aux équipes d’autoriser la reprise de la circulation.

Cette reprise intervient alors que les salariés de Rhônexpress ont été appelés à la grève ce vendredi 14 août par la CGT, qui dénonce une dégradation des conditions de travail et réclame notamment davantage de moyens humains et matériels.

Lire aussi : Nouvelle grève des salariés du Rhônexpress ce vendredi pour dénoncer les conditions de travail