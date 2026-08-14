Nouvelle grève des salariés du Rhônexpress ce vendredi pour dénoncer les conditions de travail

Après un premier mouvement en juillet, les salariés de Rhônexpress sont de nouveau appelés à la grève ce vendredi 14 août.

Après une mobilisation déjà importante le 10 juillet dernier, les salariés du Rhônexpress sont de nouveau appelés à faire grève ce vendredi 14 août. Dans un communiqué, la CGT Rhônexpress affirme que les agents se mobilisent "massivement" pour dénoncer leurs conditions de travail et l’absence d’avancées depuis le précédent mouvement.

Le syndicat met notamment en cause l’organisation du travail depuis la reprise de l’exploitation par RATP Dev et estime que celle-ci porte atteinte à la "sécurité, la santé et les conditions de travail" des salariés.

Parmi les principales revendications figure la suppression des enchaînements de quatre tours consécutifs en "Stop & Go" entre l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et la Part-Dieu. Cette organisation consiste, selon la CGT, à repartir dès l’arrivée au terminus pour éviter d’éventuels retards accumulés. Le syndicat demande donc une révision des temps de parcours, ainsi que plus de moyens humains et matériels.

La gestion des journées de service au cœur des tensions

La CGT Rhônexpress dénonce également une modification des règles concernant les échanges de journées de service. Les salariés pouvaient jusqu’à présent effectuer jusqu’à dix changements de service par mois. La direction souhaiterait limiter cette possibilité à dix changements par an. "La direction préfère jouer la carte de la provocation", estime le syndicat. Ce dernier accuse aussi la direction de RATP Dev de menacer les salariés grévistes d’"abandon de poste", dénonçant une volonté de remettre en cause l’exercice du droit de grève.

Pour les voyageurs, le mouvement pourrait avoir des conséquences importantes, notamment en cette période de chassé-croisé estival, puisque le Rhônexpress constitue l’une des principales liaisons entre Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry.

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