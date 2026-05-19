La préfecture du Rhône a mis en demeure la Région Auvergne-Rhône-Alpes de finalement verser les quelque 10 millions d'euros de subventions à l'université Lyon 2.

C'est un conflit qui dure depuis plus d'un an entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'université Lyon 2. Des dissensions de plus en plus fortes entre un exécutif régional de droite et une université historiquement plutôt à gauche. Ce mardi 19 mai, nos confrères de BFM Lyon révèlent que c'est désormais la préfecture du Rhône qui a mis en demeure la collectivité présidée par Fabrice Pannekoucke dans le conflit qui l'oppose à l'université quant au versement de subventions publiques.

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Pour rappel, suite aux nombreuses affaires ayant secoué l'université lyonnaise au cours de l'année 2025, à commencer par l'affaire Fabrice Balanche, du nom d'un professeur de Lyon 2 accusé de racisme et qui avait été intimidé par des individus masqués au sein même de l'université, la Région avait décidé, en dehors de tout cadre légal, de geler les subventions qu'elle verse chaque année à l'établissement. En novembre dernier une deuxième affaire était venue tendre un peu plus les relations entre la Région et l'université. Julien Théry, professeur d'histoire à Lyon 2, avait été sous le feu des critiques après avoir partagé, sur ses réseaux sociaux, une liste de "génocidaires à boycotter".

La CRC avait déjà dénoncé l'arrêt des subventions

Un arrêt brutal des subventions qui avait déjà été dénoncé il y a quelques semaines par la Cour régional des Comptes. La CRC avait en effet, en avril dernier, rendu public un avis datant du 11 février 2026 dans lequel elle jugeait que l'arrêt des subventions était infondé. Des subventions d'un peu moins de 10 millions d'euros qui devraient permettre à l'université de poursuivre les travaux sur le campus de Portes des Alpes et notamment la construction de la bibliothèque "La Ruche". Des travaux qui avaient déjà débuté et qui avaient été validés en 2019 alors que l'ouverture de la nouvelle bibliothèque doit se faire en novembre 2026.

Un rapport de la CRC qui n'a visiblement pas fait reculer la Région autrefois présidée par Laurent Wauquiez. Une attitude qui aurait donc poussé la préfecture du Rhône à mettre en demeure la collectivité pour la forcer à verser les subventions déjà votées par l'assemblée régionale.

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La Région maintien "ses inquiétudes"

Contactée, la Région explique maintenir "ses inquiétudes et continue de demander depuis plus d'un an un audit externe sur les événements graves et répétés au sein de Lyon 2". Un audit qu'aurait refusé de mettre en œuvre le ministère de l'Enseignement supérieur, "estimant qu'elle n'avait pas lieu d'être" s'était expliquée la présidente de l'université Isabelle von Bueltzingsloewen en octobre 2025 au cours d'une conférence de presse. "Faire une enquête sur mon propre établissement, ça n’a aucun sens" estimait la présidente. "On ne sait même pas sur quoi précisément la Région veut qu’on enquête. Nous n’avons rien à cacher, mais nous ne voyons pas l’utilité d’une telle démarche".

À l'époque, Isabelle von Bueltzingsloewen expliquait vouloir "apaiser ses relations" avec la Région. Sept mois plus tard, les relations semblent toujours aussi distendues entre l’université et l’exécutif régional

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