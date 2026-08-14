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L’Auvergne-Rhône-Alpes est sous vigilance orange canicule. @WilliamPham

Canicule en Auvergne-Rhône-Alpes : 11 départements placés en vigilance orange

  • par Amaury Perrin

    • La cinquième canicule de l'été se maintient sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui voit onze de ses départements maintenus en vigilance orange.

    Le mercure va frôler les 40 degrés dans plusieurs villes ce vendredi 14 août. La vigilance orange canicule déclarée par Météo France en début de semaine est donc maintenue en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour cause, les températures oscilleront entre 30 et 39 degrés dans la région. Seules quelques villes des Alpes profiteront de températures plus agréables.

    Onze des douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi concernés. Seule la Haute-Loire reste en vigilance jaune. Par ailleurs, mis à part l'Allier et la Saône-et-Loire, l'ensemble des départements sont placés en vigilance modérée aux orages. Des perturbations qui devraient concerner au moins toute la moitié Est de la région.

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