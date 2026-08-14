Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Alors que les risques de feux de forêts restent élevés en France, Météo France place quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange ce vendredi.

La vigilance reste de mise en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 14 août. L'Allier, l'Ain, l'Ardèche et la Drôme présentent en effet un danger de feux de forêts considéré comme élevé par Météo France.

Les huit autres départements de la région restent quant à eux en vigilance jaune pour un risque plus modéré. Malgré la chaleur caniculaire qui touche actuellement l'Auvergne-Rhône-Alpes, le danger reste donc plus limité qu'ailleurs dans une grande partie de la région.