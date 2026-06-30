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Anais Belouassa-Cherifi, candidate LFI aux Municipales 2026 à Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Lyon : LFI saisit la justice après une présumée agression raciste près de l'Hôtel de Ville

  • par LR

    • Le mouvement La France insoumise de Lyon demande l'ouverture d'une enquête après une violente agression à caractère raciste qui aurait eu lieu le 23 juin en marge des célébrations de la Coupe du monde.

    La section de la France insoumise (LFI) de Lyon appelle à faire toute la lumière sur une agression qu'elle qualifie de "lynchage raciste", survenue dans la soirée du 23 juin à proximité de l'Hôtel de Ville. Dans un communiqué diffusé lundi, le mouvement affirme qu'une vidéo relayée par le média Rebellyon montre un homme recevant un violent coup de pied à la tête avant de perdre connaissance. La victime serait restée inanimée plusieurs minutes avant d'être prise en charge par les secours.

    Estimant que cette agression s'inscrit dans un contexte de violences d'extrême droite, LFI rappelle plusieurs précédents survenus dans l'agglomération lyonnaise et évoque les données recensées par Rue89Lyon sur les actes attribués à cette mouvance.

    Par l'intermédiaire de la députée du Rhône Anaïs Belouassa Cherifi, le mouvement indique avoir effectué un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. LFI demande désormais qu'une enquête permette d'identifier les auteurs de cette agression présumée et de faire toute la lumière sur les circonstances des faits.

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