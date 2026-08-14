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La canicule se maintient à Lyon ce 14 août. @CM

La canicule se maintient à Lyon avec des températures atteignant les 39 degrés

  • par Amaury Perrin

    • Les Lyonnais vont encore suffoquer ce vendredi 14 août, avec 39 degrés attendus dans l'après-midi sous un ciel ensoleillé.

    La chaleur caniculaire se maintient encore à Lyon ce vendredi 14 août. Après une nuit chaude, les températures grimperont rapidement pour atteindre 39 degrés dans l'après-midi. Le mercure affiche déjà 23 degrés en ce début de matinée. Une journée marquée par un écart de 11 degrés avec les normales de saison.

    Le soleil dominera largement le ciel malgré quelques nuages épars. La chaleur devrait toutefois devenir plus supportable à partir de dimanche, avant une baisse des températures qui se poursuivra toute la semaine prochaine.

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