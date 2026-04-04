Lyon 2 : la Région contrainte de donner près de 10 millions d’euros à l’université

La Région contrainte de payer la fin du projet « La Ruche » à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2

Le conflit entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Université Lyon 2 a franchi une nouvelle étape ce vendredi 3 avril.

La Chambre régionale des comptes (CRC) a rendu public un avis datant du 11 février dernier imposant à la collectivité de verser près de 9,9 millions d’euros à l'université Lyon 2 dans le cadre du projet de bibliothèque "La Ruche", réalisé sur le campus Porte des Alpes.

La juridiction financière, qui avait été saisie par la préfète de région, considère cette somme comme une dépense "obligatoire", correspondant à des travaux déjà réalisés et validés depuis 2019. Elle estime que les crédits nécessaires sont disponibles dans le budget régional 2026 prévu pour l'enseignement et la formation.

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Une contestation rejetée

Depuis plusieurs mois, la Région contestait ces paiements, pointant des désaccords sur les modalités de versement. Des arguments jugés insuffisants par la CRC, qui souligne que ces contestations sont intervenues tardivement. Par conséquent, la collectivité doit désormais régler les sommes demandées pour ce chantier, dont l’ouverture est prévue pour novembre prochain.

Au-delà de l’aspect financier, ce dossier s’inscrit dans des relations déjà dégradées entre la Région et Lyon 2, notamment depuis les polémiques autour de l’affaire Fabrice Balanche, survenue il y a un an. La collectivité avait d’ailleurs décidé en mai dernier de ne plus aider financièrement l’établissement.

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Une décision saluée par la gauche

Dans un communiqué publié dans la foulée de la décision de la CRC, le groupe Groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a salué une décision qui "confirme que la Région ne peut se soustraire à ses engagements financiers au nom de motifs démagogiques".

Les élus ciblent directement Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke, dénonçant une "nouvelle défaite" après un précédent contentieux culturel. Ils rappellent également que ces financements sont "indispensables pour payer les entreprises" et permettre l’accueil des étudiants dans de bonnes conditions.

Le groupe d’opposition appelle désormais la Région à respecter rapidement ses obligations, dans un contexte où les tensions entre monde politique et universitaire restent vives.