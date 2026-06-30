Manifestante de 73 ans blessée par la police : six mois avec sursis confirmés en appel pour le commissaire

Le commissaire Rabah Souchi au tribunal judiciaire de Lyon lors de son procès en première instance, tourne le dos aux caméras des journalistes. (@NathanChaize)

Le commissaire de police qui avait ordonné la charge ayant gravement blessé une septuagénaire en 2019 dans une manifestation de gilets jaunes à Nice, a été condamné lundi en appel à Lyon à six mois de prison avec sursis, la même peine qu'en première instance.

Précipitée au sol par les policiers, Geneviève Legay, alors âgée de 73 ans, était restée inanimée, victime de plusieurs fractures, en particulier au crâne. Hospitalisée pendant deux mois, elle a perdu l'odorat, une partie du goût et 35% d'audition à l'oreille droite.

L'ordre du commissaire de charger la foule, dont un groupe de personnes âgées et de journalistes, n'était "pas nécessaire", "inadapté" et "illégal", avait fait valoir l'avocate générale à l'audience de la cour d'appel du Rhône à Lyon en février, requérant six mois de prison avec sursis.

Rabah Souchi, qui était depuis directeur adjoint de la police municipale de Nice, a été condamné lundi pour "complicité de violences par personne dépositaire de l'autorité publique". Il avait été condamné à la même peine le 8 mars 2024 en première instance. En appel, il avait exprimé sa "compassion" pour Mme Legay mais martelé qu'il ne voulait pas assumer "la responsabilité du geste" de ceux qui l'avaient violemment précipitée au sol.

La cour d'appel a également confirmé la dispense d'inscription de sa condamnation au casier judiciaire, ce qui veut dire qu'il pourra probablement conserver son emploi. Dans la soirée, la mairie de Nice a indiqué dans un communiqué que "au regard de cette condamnation, la situation de M. Souchi est désormais incompatible avec l'exercice de fonctions au sein de la police municipale".

La municipalité a toutefois assuré que "avant même la tenue de l'audience d'appel, M. Souchi avait sollicité la fin de son détachement qui avait été acceptée" et que ses fonctions prendraient fin au 31 juillet.

"Satisfaite"

Sa défense avait plaidé à l'audience qu'il "n'avait fait que transmettre l'ordre qui lui avait été donné" et qui était "légal pour libérer les lieux", le qualifiant de "bouc émissaire" dans une affaire qui avait créé de sérieux remous dans l'opinion publique en pleine campagne de manifestations des gilets jaunes.

Lundi soir, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de Nice, à l'appel de l'association altermondialiste Attac, autour de Mme Legay, âgée aujourd'hui de 80 ans, et de son avocate, Me Mireille Damiano. L'avocate s'est dit "satisfaite" de la confirmation de la condamnation, mais pas Mme Legay: "les citoyens et citoyennes vont en prison pour un oui ou pour un non, lui il n'a que six mois avec sursis, sans inscription au casier judiciaire, c'est lamentable".

Le 23 mars 2019, Geneviève Legay, porte-parole départementale d'Attac, participait à une manifestation de gilets jaunes dans le centre de Nice. Le préfet avait pris un arrêté d'interdiction du rassemblement qui avait cependant été annulé plus tard par la justice administrative.

Les images Mme Legay, femme aux cheveux gris entourée de policiers, d'abord debout avec un drapeau arc-en-ciel puis inanimée au sol après la charge, avaient fait le tour des réseaux sociaux et des journaux télévisés. Tout comme les efforts des autorités pour tenter de disculper la police et les propos du président Emmanuel Macron lui conseillant à l'avenir "un comportement responsable" et "une forme de sagesse".