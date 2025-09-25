Actualité
Le Lyon braderie festival organisé par My Presqu’île.(Photo Hadrien Jame)

Subvention à My Presqu'île : la droite lyonnaise évoque une association "muselée" et "sous perfusion"

  • par Nathan Chaize

    • Subventionnée par la Ville et la Métropole de Lyon, l'association de commerçants My Presqu'île a été au coeur de vifs échanges au conseil municipal ce jeudi.

    C'est une subvention qui n'a pas fini de créer la polémique. En fin de semaine dernière, la Ville de Lyon et la Métropole ont annoncé débloquer 80 000 € pour soutenir l'association de commerçants My Presqu'île. Créée en 2006, elle fédère aujourd'hui près de 600 adhérents, assure le management de la Presqu'île de Lyon et tente de développer l'attractivité économique de la ville.

    "Un outil de communication pour votre dogmatisme"

    Une subvention d'abord jugée "inéquitable" par l'association de commerçants Lyon 7 Rive Gauche, qui a exprimé dans un communiqué son "incompréhension totale", alors qu'elle avait alerté les collectivités conjointement avec My Presqu'île "au regard de la similitude de (leurs) situations".

    Ce jeudi en conseil municipal, c'est la droite qui s'en est pris à la majorité écologiste accusée de "regarder ailleurs" alors que "le commerce indépendant se meurt", dixit Anne-Sophie Condemine. Au sujet de My Presqu'île précisément, l'élue considère que les écologistes ont "voulu remodeler la principale association de commerçants en en faisant un outil de communication pour (leur) dogmatisme".

    Lire aussi : "Défenseurs de Lyon" et candidats aux municipales rassemblés pour soutenir la charcuterie Bonnard

    "My Presqu'île est une association respectable, avec une présidente respectable"

    Plus surprenant alors que son groupe politique se fait le défenseur des commerces depuis six ans, la conseillère municipale s'en est pris à l'association My Presqu'île qu'elle considère être "muselée" car "sous perfusion constante de subventions". La présidente de l'association Johanna Bendetti fait en effet entendre une voix mesurée dans le paysage des associations de commerçants lyonnais, souvent occultée par la puissance médiatique du très politique collectif des Défenseurs de Lyon.

    Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir l'ancien président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld qui a rappelé que "My Presqu'île est une association respectable, avec une présidente respectable qui n'est pas seulement là pour organiser une braderie comme on voudrait le laisser entendre". Et d'ajouter : "C'est une erreur de mettre toutes les difficultés des commerçants sur les aménagements. Et ça n'est pas leur rendre service que de le faire car personne ne reverra et ne modifiera les aménagements de la Presqu'île."

    L'adjointe de Grégory Doucet en charge du commerce, Camille Augey s'est quant à elle dite "assez choquée par les propos concernant l'association sous perfusion constante, muselée, que l'on aurait remodelée... Je leur transmettrais vos propos et la vision que vous avez de leur action je suis sûre qu'ils apprécieront".

    Lire aussi : Loyers commerciaux : le maire de Lyon écrit au Premier ministre pour les encadrer

